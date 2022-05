El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, valoró muy positivamente el triunfo del equipo en la ida de las semifinales de la LF Endesa en Girona.

"Se ha visto al inicio que iba a ser un partido de playoff duro, de equipos que nos conocemos, de equipos que queremos construir desde atrás y ambos hemos usado nuestras mejores armas en defensa, también las físicas. Partido duro, seguramente no el más vistoso para el aficionado, especialmente hacia el descanso y con bastante desacierto por ambos bandos".

"Afortunadamente creo que hemos corregido un par de detalles de situaciones que nos estaban creando ansiedad por no anotar, por no encontrar buenas posiciones y aunque la anotación de Girona era baja, no paramos en la defensa creando más espacios, también hemos tenido mucha suerte de que los lanzamientos cayeran dentro después de buenas circulaciones de balón y buen rebote ofensivo que ha sido una constante en el partido y también hemos tenido la suerte tal vez de que el acierto de Girona no ha aparecido".

"Eso es mérito de nuestra defensa, de cada exterior de nuestro equipo que ha defendido muy bien de posiciones, muy bien de manos y hemos conseguido cerrar un poquito mejor el rebote de lo que estábamos haciendo en la primera parte. Está claro que todos tenemos memoria y experiencia en resultados muy parecidos del año pasado, en 80 minutos frente a un equipazo como Girona, es una pequeña ventaja pero mínima y lo volvimos a ver la temporada pasada, así que a recuperarse físicamente, especialmente las jugadoras que han tenido más carga de minutos y las que venían pues con molestias físicas".

Obviamente ahora no se puede pensar en eso, se tiene que pensar más con el corazón y con la ilusión y sobre todo para devolver a nuestro público que se ha desplazado desde Valencia y los hemos notado, desde aquí quiero agradecerles el esfuerzo tanto de tiempo como económico para venir y que el jueves en casa, en la Fonteta, nos trasmitan esa energía o más todavía", terminó.

"Aún tenemos que seguir demostrando que queremos ir a la final más que ellas"

Por otro lado, la jugadora Ángela Salvadores, autora de 9 puntos y clave en la segunda mitad, dijo sobre el partido en los micrófonos de Teledeporte:

"Sí, es un resultado que hubiéramos firmado antes del partido. Venir y jugar en Girona es muy difícil, porque tienen muy buen equipo. Estamos contentas, pero no es suficiente todavía. Es un buen resultado, pero aún no significa nada, nos queda la vuelta en València".

"Una de las claves para La Fonteta seguirá siendo nuestra defensa, que demostremos que queremos estar en la final y ganar más que ellas. Por supuesto, que sea en València, con nuestro público, es muy importante para nosotras", concluyó.