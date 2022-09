James Webb III llega al Valencia Basket con toda la ambición. Así lo ha manifestado en su presentación oficial como jugador taronja celebrada este viernes 2 de septiembre en la sede de Caixa Popular en la Calle Cirilo Amorós de València. El ala-pívot de 2,03 m, procedente del UCAM Murcia es una de las novedades de la plantilla valenciana para la temporada 2022-2023 y llega a dispuesto a convertirse en un referente del juego interior taronja: "Es un orgullo estar aquí y ponerme la camiseta taronja. Ya puedo decir que esta es mi casa", afirmó Webb III que dio las gracias a Caixa Popular y al Valencia Basket "por recibirme tan bien".

Para el nuevo ala-pívot taronja, que ha firmado por dos temporadas con el club de La Fonteta, "Venir a València es un paso adelante. Para mí supone seguir avanzando en mi trayectoria". El estadounidense no lo dudó ni un minuto cuando recibió la llamada del Valencia Basket: "Es un club con mucha historia, con un proyecto muy serio. Conozco muchos jugadores que han pasado por aquí y todos me han hablado muy bien de Valencia Basket. Por eso no me costó nada tomar la decisión de venir a València".

James Web III valoró de forma muy positiva estos primeros días de trabajo con su nuevo equipo y se mostró satisfecho con su adaptación tanto a los sistemas del técnico Álex Mumbrú como a sus nuevos compañeros:

"Estamos trabajando duro, desde el principo me he sentido muy bien. Estas dos semanas trabajando juntos han sido muy positivas. Creo que hay una buena química con los compañeros. Todos estamos entendiendo muy bien lo que quiere el cuerpo técnico de nosotros. Todos están asimilando nuestro roll perfectamente".

Sobre el roll que ejecerá en el Valencia Basket, James Webb III afirma que tiene mucho que aportar al equipo valenciano: "Puedo aportar toda mi experiencia, y a nivel de juego, mi fuerte es el rebote, puedo abrir el campo con mis tiros...". WebIII se define como un jugador de equipo: "quiero ser un hombre que genere coexión dentro del equipo, estar atento tanto a las necesidades del entrenador como a ayudar a mis compañeros. Siempre intento ayudar a los compañeros cuando alguno no tiene un buen día. Lo importante siempre es el equipo". En este sentido, el estadouonidense piensa más en los objetivos del equipo que en los personales "A nivel personal no me planteo hacer unos números o unas estadísticas determinadas, mi preocupación es a ayudar al máximo al equipo". Sobre los objetivos del Valencia Basket se mostró cauto y evitó hablar de títulos: "el objetivo es ganar partidos, hablar en la cancha. Ir paso a paso". El jugador taronja está preparado para una larga temporada en la que el equipo compaginará Liga y Euroliga: "va a ser una temporada larga, sabemos lo que nos viene encima pero estamos trabajando. No sólo a nivel técnico sino también físico, los médicos, los fisios del club están muy pendientes de todo para que lleguemos al inicio de temporada en la mejor forma posible".

Enric Carbonell, director General del Valencia Basket dio la bienvenida a James Webb, uno de los refuerzos para una temporada que califica de "hisórica": " Encaramos una temproada que de inicio ya es histórica en la que vamos a disputar la Euroliga tanto masculina como femenina. Ttenemos que estar muy orgullosos y poner en valor el trabajo de tanta gente durante los últimos años. Agradecemos a Caixa Popular que nos acoja en su casa, es un placer ir de la mano con una entidad como Caixa Popular que lleva con nosotros desde 2014 y espero que sean muchos más". Carbonell entregó a Alicia una camiseta del club conmemorativa".

Carbonell destacó las virtudes de James Webb: " lo conocemos bien, reúne un perfil mucha energía, es un jugador que es capaz de elevar el nivel lfísico, abrir la pista, aportar rebotes. Estoy convencidoi de que nos va a hacer disfrutar y que la Fonteta va a tener un especial cariño por él ya que es un jugador con energía que se entrega en cada partido".

Alicia Soler, directora de Zona de Caixa Popular destacó: "es un orgullo acompañar al Valencia Basket en días importanes como hoy, compartimos muchos valores. De parte de todo el equip de Caixa Popular te damos la bienvenida, James y esperamos celebrar juntos muchos éxitos".