Juan Roig, empresario y máximo accionista del Valencia Basket y Mercadona, aportará entre 50 y 60 millones de euros extra para que la obra del Casal España Arena de València no se detenga y pueda estar listo a finales de 2024. El motivo del incremento en el presupuesto, que estaba previsto inicialmente en unos 220 millones, reside en la inflación de los precios de las materias primas y en mejoras técnicas y tecnológicas que se llevarán a cabo.

La inversión en la obra aumentará entre un 25 y 30 % respecto a los cálculos realizados antes de que el estallido de la guerra en Ucrania disparase los costes, especialmente, en la industria de la construcción. En este contexto complejo, según las palabras del director general del Casal España Arena, Víctor Sendra, en el programa 'Hoy por hoy, Locos por València' de la cadena SER, Roig reafirma su compromiso con "un proyecto de ciudad" y de interés general también para la Comunitat y todo el país.

"No solo se trata del Arena, esto es un proyecto ciudad, con un parking de 1300 plazas, un parque público de 20 000 m2 y un colegio inaugurado en septiembre de 2021, una donación a la ciudadanía de ocho millones", indicó Sendra, antes de advertir que "la situación de los precios y las materias primas está afectando a todos". "El ejemplo más claro, el acero. En un año se ha encarecido un 100 %. En la obra eso supone 12 millones más. Estamos recalculando los presupuestos, que se van a los 275-280 millones, un 25 % más, entre 50 y 60 millones que los va a poner el mecenas", agregó.

Desde el Casal España Arena se tiene la confianza de que, al igual que Juan Roig "ha demostrado con hechos el esfuerzo de que las obras no paren", el resto de las partes, las instituciones públicas, "harán lo mismo al tratarse de un proyecto de interés general". En este momento, la última y tercera fase de la construcción se encuentra a la espera de recibir la licencia para iniciarse en el próximo mes de noviembre. Esta licencia incluye los acabados interiores de todo el reciento, así como el permiso definitivo para poner en marcha la actividad y los espectáculos públicos.

"El Arena es un esfuerzo emprendido por Juan (Roig), una obra por el bien de todos y que generará un impacto para la ciudad de diez millones más por año", añadió el director general del Casal España Arena. "Estamos trabajando de la mano con la Administración. No hay dudas del interés general del proyecto y de las repercusiones positivas para la ciudad, la Comunitat y España. No tenemos dudas de que la Administración hará lo que hay que hacer para que se agilice. Otra de las partes implicadas, el Valencia Basket, está colaborando en todo lo que estamos haciendo", comentó Sendra, que confirmó que el propósito es que la obra no pare y espera que "arranque a finales de 2024". "Puede haber unos meses de adelanto o de atraso, pero estará con la mejor calidad y cuanto antes".

La aportación de Juan Roig permitirá la continuidad sin parones de una obra que ya ha terminado su primera fase -excavación, pilotaje, muros pantalla y losas de cimentación- y se encuentra en la segunda: estructura de hormigón y estructura metálica, cubierta y fachada y forjados de las plantas. Una vez acabado, el Arena tendrá una capacidad de 15 600 espectadores en los partidos de baloncesto u otros acontecimientos deportivos, y superior a los 18 000 para conciertos musicales y otra clase de eventos o experiencias. Cabe recordar que València opta a albergar, precisamente a finales de 2024, las Finales de la Davis Cup.

Por último, en cuanto al aparcamiento, la construcción comenzó a principios de agosto con el objetivo de estar operativo en agosto de 2024. Un aparcamiento se destinará al público en general y se situará en el inicio del parque, mientras que otro para los VIPS se ubicará en el subsuelo junto al Arena.