Ángela Salvadores se convirtió este sábado en la gran protagonista de la victoria del Valencia Basket ante el Perfumerías Avenida en la semifinal de la Supercopa LF Endesa al romper los récords de puntos (31) y de valoración (38) en la historia de la competición. Pero pese a estar satisfecha por su gran partido, la escolta taronja solo piensa en rematar la faena este domingo logrando revalidar el título del año pasado, el primero nacional en la historia del club.

"No sabía lo del récord y está muy bien, he encontrado mis huecos, unos días aparecen unas y otros, otras. No todos los días entran tanto pero estoy muy contenta porque hemos ganado. A seguir así ahora porque si perdemos mañana no sirve de nada esto", señaló en declaraciones a Teledeporte al acabar el partido.

Sobre el hecho de haber ganado a un rival como el Perfumerías pese a las bajas, destaca Salvadores que "nosotras hemos tenido una pretemporada difícil por las bajas, pero hemos seguido trabajando, tenemos jugadoras con mucho carácter y al final en estos partidos siempre respondemos y siempre vamos a competir, eso seguro".

Respecto a su buen momento de forma, añade Salvadores que "acaba de empezar la Liga, tengo que seguir así, trabajo para estar bien y seguir mejorando cada día, espero seguir así todo el año".