Nunca había ganado el Asvel Villeurbanne en La Fonteta y la primera victoria de los galos llegó en un final de locos, con una más que discutible falta en ataque tras tiro de Harper para ganar el partido y que propició que el Valencia Basket perdiera su segundo encuentro en la máxima competición europea, por la mínima (76-77). Un final cruel para un equipo que dio la cara hasta el último segundo.

Con López-Arostegui descartado, Álex Mumbrú salió de inicio con Chris Jones, Klemen Prpeelic, Víctor Claver, James Webb III y Kyle Alexander. La torre francesa de 2,21, Youssoupha Fall, abría el marcador en un cuarto en el que, pese a su presencia en pista, los taronja fueron muy superiores en el rebote, con un balance de 11-3 al final de los primeros diez minutos.

Claver y Alexander no tardaron en igualar el partido tras el 0-4 inicial, pero los taronja seguían remando por debajo en el marcador en el posterior intercambio de canastas hasta que Jones puso el 14-12 a los seis minutos de partido.

Los tres triples consecutivos de Prepelic, Claver y el base estadounidense daban alas al Valencia Basket y la afición empezaba a disfrutar de un equipo que parecía romper el partido con la irrupción de Jasiel Rivero, un 2+1 de Radebaugh y un triple de Puerto que puso el 27-14 en el marcador, con un parcial final de 18-4 para los locales.

Los mejores porcentajes de tiro de los taronjas ayudaban aún más a mantener la esperanza de encarrilar la primera victoria de la temporada en la Euroliga y más teniendo en cuenta que los puntos se repartían ya entre siete jugadores.

La velocidad de Harper y Jones ayudaba a mantener el ritmo de los de Mumbrú, pero los de Parker fueron mejorando bajo los aros y también sus porcentajes, liderados por Obasohan y por un Kahudi que, con dos triples seguidos, certificó la remontada visitante para poner un preocupante 36-39 en el marcador, tras un parcial de 0-14 que tardó en romper Mumbrú con un tiempo muerto.

El pequeño ‘descanso’ pareció refrescar las ideas y Harper encontró bajo el aro a Pradilla para que recortara diferencias, aunque la desventaja se volvió a agrandar tras un triple sobre la bocina de Kahudi tras una gran asistencia sin mirar del extaronja De Colo.

Jones se iba a vestuarios siendo el máximo anotador con 13 puntos, pero las diferencias en el rebote y en el tiro se esfumaron y el Asvel comenzó por delante la segunda parte.

Segunda parte

Obahosan y De Colo no tardaban en hurgar en la herida con dos triples seguidos que cayeron como un jarro de agua fría en La Fonteta (38-48). Los taronja, sin embargo, reaccionaron con dos acciones rápidas de Prepelic y Jasiel, aunque de nuevo Fall, tras un rebote ofensivo, frenó momentáneamente la remontada taronja.

El marcador volvía al -10 tras otra canasta de Noua, pero Jasiel despertó a los suyos con un triple y cinco puntos consecutivos, antes de que Harper y Radebaugh le ayudaran a reducir la diferencia hasta el 50-53.

Sin embargo, fue Webb III, con un triple a falta de 1:40 para el final del tercer cuarto, quien logró empatar el partido (56-56). Harper, tras una canasta de Mathews, sumó un 2+1 que volvió a poner por delante a los taronjas, aunque faltó acierto para mantener o aumentar las diferencias y el Asvel logró irse al último período con tres de ventaja (59-62) tras los últimos tiros libres de Lauvergne y Kahudi y una última canasta de Mathews.

Quedaban diez minutos de infarto y el extaronja Lauvergne se empeñó en complicar la vida a los locales con dos canastas consecutivas que al menos tuvieron rápida respuesta de la mano de Josep Puerto con un triple y de Alexander (64-66).

El canterano, en los minutos decisivos, asumió la responsabilidad anotadora para responder a cada golpe de De Colo, por quien pasaba cada acción del equipo galo. El extaronja fue una auténtica pesadilla en esos últimos minutos.

Final de infarto

Jasiel ponía el 74-76 a falta de minuto y medio y en una gran defensa, Radebaugh logró forzar una falta en ataque que valía su peso en oro, a falta de 1:14. Harper, con toda la tranquilidad del mundo, asumió la responsabilidad para acelerar avanzada la posesión y empatar en una acción individual a falta de un minuto justo.

Los nervios aparecían en la pista, el Asvel perdía un balón y en la acción siguiente, Dubljevic cometió falta en ataque. El balón fue a las manos de De Colo a falta de 39 segundos. Los apuró al máximo para forzar un tiro que no tocó aro y que agotó la posesión visitante, a falta de 16,8 segundos.

Jared Harper tenía la oportunidad de ganar el partido, apuró el lanzamiento y lo falló, pero la prórroga no fue automática, ya que le pitaron una más que discutida falta en ataque que hubo que revisar antes las protestas de una afición que no entendía nada. A 2,8 segundos del final, el Asvel iba a la línea de tiros libres, Jonah Mathews anotó el primero, falló el segundo y el lanzamiento de Jones a la desesperada desde el centro del campo no entró.

El Valencia Basket perdía su segundo partido de Euroliga en un final tan surrealista como polémico (76-77)