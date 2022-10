La Fonteta estalló contra su equipo, un Valencia Basket que volvió a perder y ya van cuatro derrotas consecutivas en este inicio de temporada. El UCAM Murcia se llevó el premio de la victoria con un triple final de Thad McFadden a falta de ocho segundos para el final (74-75). Juan Roig, máximo accionista del club, salió a la pista para acompañar al técnico, Álex Mumbrú, en la salida de la pista hacia el túnel de vestuario.

El Valencia BC no ha vuelto a ganar desde que lo hizo en la prórroga de la segunda jornada de la Liga Endesa ante el Joventut (101-97). Desde entonces, el equipo ha encadenado partidos perdidos frente a Baskonia, Bilbao Basket, ASVEL Villeurbanne y Murcia, tres de ellos en casa y dos en la Euroliga.

Jasiel Rivero fue, una vez más, el mejor 'taronja' con diferencia sobre la pista gracias a sus 26 puntos y 32 créditos de valoración. De hecho, entre todos los demás, únicamente el base Chris Jones superó los diez puntos en un equipo negado en ataque y que, además, cedió en la batalla por el rebote (33/41). El base Jared Harper, que no estuvo acertado contra el ASVEL, no jugó este domingo ni un solo minuto.

Un quinteto con la 'vieja guardia'

Álex Mumbrú apostó de partida por un quinteto compuesto totalmente por la vieja guardia: Sam Van Rossom, que no jugó ni un minuto en la Euroliga contra el ASVEL, Josep Puerto, Klemen Prepelic, Jaime Pradilla y Bojan Dubljevic. Cinco hombres que no pudieron frenar un comienzo mucho más activo del rival, UCAM Murcia. Con un gancho del ucraniano Artem Pustovyi, aprovechando su superioridad física ante Pradilla, los murcianos se distanciaron por primera vez (3-10, m. 2).

El Valencia Basket respondía gracias a la conexión entre Van Rossom y Dubljevic, aunque no podía hacerse con el mando porque el rebote estaba bajo control de los visitantes. La sociedad entre el belga y el montenegrino respondió a un triple de Travis Trice mediante un 2+1 del '14' (15-19, m.7). En los últimos minutos del cuarto, Jasiel Rivero demostró que estaba dispuesto a volver a ser el MVP del equipo. Cinco puntos del cubano dejaron la desventaja en cuatro (22-26, m. 10).

En el segundo capítulo, los de Mumbrú mejoraron a fuerza de aumentar la agresividad en defensa y, por supuesto, las intrvenciones de un Rivero en estado de gracia. Un triple de Chris Jones, que había dado descanso a Van Rossom, y una canasta del ala-pívot centroamericano colocaron a los locales por delante por primera vez (31-33, m. 12). Poco después, una acción en la que el '41' reventó el aro beneficiándose de un bloque en la zona de Jones, obligó a Sito Alonso a parar el choque solicitando tiempo muerto (33-30, m. 13).

Sin embargo, el rebote seguía siendo un problema. Mumbrú se desesperaba tras la anotación de Pustovyi después de tres oportunidades debajo de la canasta. El regreso a la pista de Bojan Dubljevic mitigó los problemas en el rebote, en especial, en el defensivo. Un triple de Xabier López-Arostegui devolvió el mando a un mejorado Valencia (38-36, m. 15). Antes de los instantes finales el partido entró en un momento de alternativas en el marcador que desniveló el 'Papi' Rivero con su segundo triple de la tarde y dos puntos más del cubano en la zona del UCAM, en la que estaba haciendo un verdadero boquete (45-40 m. 20).

Pésimos porcentajes de tiro en la segunda mitad

El choque se reanudó con Van Rossom fallando el adicional motivado por la falta técnica señalada al entrenador visitante por sus airadas protestas en los últimos segundos de la primera mitad. A lo dos minutos, el UCAM había vuelto igualar las fuerzas con un lanzamiento exterior de Trice (45-45, m. 22). El desacierto en los tiros se apoderó de ambos equipos, sobre todo, en el 'taronja'. Durante más de cuatro minutos, la única canasta fue una de dos puntos de Prepelic, que rompió una racha hasta el momento de cero triples en cuatro intentos.

En el ecuador del cuarto, Jones rompió el mal fario con una acción valiente hacia la cesta que valió un 2+1 (50-49, m. 25). UCAM volvió a flotar a Rivero y volvió a pagarlo caro con el triple cómodo del ala-pívot (53-49, m. 26). Otra vez, el 'Papi', el mejor de todos, torpedeó los caminos en la zona visitante (57-54, m.28). El cubano ha conectado a las mil maravillas con Jones, un base poderoso capaz de moverse y asistir en la zona. Entre los puntos de los dos, y la buena defensa de Jonah Radebaugh anulando a McFadden, el Valencia encaró el último cuarto manteniendo su ventaja de +5 (60-55, m. 30).

Thadd McFadden quiso aparecer en el climax final. Suyo fue el triple con el que arrancó el cuarto parcial. Aunque, pronto, Chris Jones replicó con dos puntos por parte de un Valencia que había empezado a nivelar la balanza de los rebotes. Una captura en lo alto de Víctor Claver, tras un lanzamiento fallido de Radebaugh, propició un triple desde la esquina de López-Arostegui que hizo daño en el ánimo de los visitantes (67-58, m. 33). Era la máxima renta.

No obstante, Pustovyi, explotando su cuerpo de 2,18 m, no estaba dispuesto a entregarse tan pronto. El ucraniano respondía a las canastas locales para alcanzar los 16 puntos (69-62, m. 35) y frenaba en defensa a Dubljevic. La cosa se complicó hasta el extremo para el Valencia Basket cuando Trice se unió a la causa murciana. Tras los errores desde el perímetro de Radebaugh y Van Rossom, UCAM no perdonaría más. Dos triples de Trice y un tiro libre adicional le dieron la vuelta al marcador (69-70, m. 37).

Un parcial 0-10 definitivo en el último cuarto

El parcial era de 0-10 y Mumbrú no tuvo más remedio que parar la sangría. Por fin, el Valencia dio en la diana desde más allá del 6,75 m. Josep Puerto encestó su primera canasta para poner a los suyos arriba (72-70). Nemanja Radovic empató en una zona 'taronja' huérfana. Fue Jones el que deshizo la igualada con una nueva penetración en una pintura en la que Pustovyi estaba limitada con cuatro faltas personales. El partido entró en una última fase de descontrol y desacierto en la que, a falta de ocho segundos, el 'pistolero' McFadden asumió la responsabilidad en el UCAM. El tiro del de Michigan cayó en las redes como un jarro de agua fría. En la última posesión Van Rossom forzó primero una falta que aún no valía para ir a la línea de tiros libres y, con poco más de cinco segundos, la tarde concluyó con una pérdida de balón y el enfado del público por la cuarta derrota consecutiva, tres de ellas, en casa.