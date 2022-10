Una década después, el baloncesto femenino del máximo nivel europeo regresa a La Fonteta. La ciudad no albergaba un partido de la Euroleague Women desde que, precisamente, el Ros Casares Valencia levantó el título en 2012 poco tiempo antes de su disolución. Este miércoles, a las 20:00 horas, el Valencia Basket recogerá el histórico testigo con el debut en su primera experiencia en la competición número uno en el Viejo Continente. "Es muy ilusionante, y que sea en casa lo hace más bonito. Esperamos una Fonteta con una buena asistencia de público y con ganas de una competición que nos hemos merecido por derecho propio. No hace tanto, solo tres años, que debutamos en la EuroCup en un partido en Hungría. Logramos ganar esa competición y ahora ya estamos en la máxima competición europea. Espero que sea una buena noche de baloncesto y que la afición disfrute", dijo Rubén Burgos horas antes de la gran cita frente a la Virtus Bologna.

El entrenador del Valencia Basket continúa preocupado por las sensibles bajas con las que debe lidiar su equipo en este arranque de temporada: Cristina Ouviña, Rebecca Allen y Alba Torrens. Dos de ellas en la posición del ‘3’. "Nos condiciona hasta para cada entrenamiento, serían tres jugadoras muy importantes en cualquier equipo y dos de ellas en una posición en la que tenemos carencias. Estamos trabajando aspectos defensivos para podernos ayudar y cubrir esa carencia que tenemos en la posición de ‘3’", añade el entrenador. El propósito es "seguir en la línea ofensiva vista ante el Estudiantes". "Conseguimos circulación de balón y anotación exterior, y, si lo equilibramos con producción de las interiores, el equipo seguirá creciendo en la línea en las últimas semanas", comentó.

Dos semanas más para Cristina Ouviña y Alba Torrens "apura la última fase de su recupeación"

A Cristina Ouviña le restan un par de semanas para volver a competir, alrededor de un mes a ‘Bec’ Allen, y Alba Torrens "apura la última fase de su recuperación". Si bien, desde el club no se dan plazos para el estreno de la alero mallorquina, fichaje estrella del verano. "Es una pregunta para los médicos, yo la veo en constante evolución, haciendo cosas de manera individual y colaborando ya en trabajos reducidos con el equipo".

Enfrente estará la Virtus Bologna, un "rival con talento" contra el que comenzar a aprovechar el factor cancha. La petición de varios de los participantes modificó un calendario que depara los cuatro primeros partidos del Valencia BC en La Fonteta. Tras el conjunto de Bolonia, USK Praga (02/11), KSC Szekszárd (09/11) y Tango Bourges (15/11). "Aunque no estemos a nuestro 100 % de potencial, habrá que dará un plus para sacar el máximo de partidos en casa. Queremos saber nuestro nivel y ver dónde la competición nos lleva, si tenemos o no opciones de los cruces. Somos las nuevas aquí, sumar victorias en casa nos ayudará a poder soñar. Presión, cero ilusión, toda", acabó el técnico.

Siete jugadoras con experiencia en la Euroliga

Las lesionadas Ouviña, Torrens y Allen son tres de las siete baloncestistas del equipo ‘taronja’ con experiencia en la Euroliga junto a Queralt Casas, Leticia Romero, Ángela Salvadores y Marie Gülich. La pívot alemana, que vive su tercera temporada en el club, entró recientemente en el top de anotadoras ‘taronja’ con más de mil puntos. "Estoy orgullosa de haberlo conseguido, soy una afortunada por estar aquí, donde me siento como en casa, cada temporada más importante en el ‘roster’, desde el año pasado las lesiones de las compañeras me han hecho jugar mucho", afirma Gülich, quien disputó la Euroliga al lado de Allen en el equipo polaco del Arka Gdynia el curso 19/20.

Respecto al arranque en la máxima competición continental, con cuatro partidos consecutivos en València, la germana apuntó: "Es importante hacerse fuerte en casa, justo empezamos con cuatro partidos en La Fonteta. Jugar con la afición y no tener viajes puede ayudarnos, aunque la Euroliga es un reto muy duro y gana el que más lo quiere y es fuerte de mentalidad, no el que juega de local".

"Hoy, pese a un inicio con adversidades y lesiones, nos vemos preparadas. Nosotras queremos dar lo máximo. Afrontamos con muchas ganas este torneo, yo lo jugué cuando estuve en Polonia, y es un reto apasionante para todas", terminó la pívot de 28 años.

Raquel Carrera, Lauren Cox, Eleanna Christinaki, Elena Buenavida, Emily Kalenik, Awa Fam, Laia Lamana y Noa Morro aguardan su estreno en la mejor competición de Europa.