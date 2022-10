En la víspera del debut histórico en la Euroleague Women del miércoles 26 (20:00 h, La Fonteta) frente a la Virtus de Bolonia, Rubén Burgos aguarda "un estreno ilusionante, que lo hace más bonito el hecho de jugar en casa". El entrenador del Valencia Basket asegura que aunque el equipo "no está al 100 % de su potencial", ya que arrastra ausencias importantes como las de Alba Torrens, Cristina Ouviña y Rebecca Allen, "habrá que dar un plus para sacar adelante el máximo de partidos en La Fonteta".

Precisamente, en este inicio del grupo A, donde se encuadran las 'taronja', el pabellón de La Fuente de San Luis albergará los primeros cuatro partidos del conjunto de Burgos en la máxima competición continental.

Esta es la comparecencia de prensa completa del preparador del Valencia Basket:

Valoración de un debut histórico en la Euroleague Women

El estreno en la Euroliga es ilusionante, que sea en casa lo hace más bonito. Esperamos una Fonteta con una buena asistencia de público y con ganas de una competición que nos hemos merecido por derecho propio. No hace tanto, solo tres años que debutamos en la EuroCup en un partido en Hungría. Logramos ganar esa competición y ahora ya estamos en la máxima competición europea. Espero que sea una buena noche de buen baloncesto y la afición disfrute

Así ve al rival

La Virtus es un muy buen equipo que seguro que nos pone las cosas complicadas. Juntándose con el momento de construcción y lesiones que pasamos nosotros aún lo hace más difícil, pero no menos motivante

Virtus Bologna, un equipo puntero de Italia y Europa

Bologna es un equipo con talento en sus filas, jugadoras internacionales, jugadoras WNBA, ya se ha incorporado Rupert, campeona con Las Vegas y que disputó el Mundial con Francia. El 'roster' es bueno para ser un equipo aspirante a muchas cosas, ya es puntero en Italia junto a Schio. Esperemos estar un poco mejor que ellas

Trabajo para "cubrir" las importantes bajas

Estamos trabajando en aspectos defensivos para podernos ayudar y cubrir esa carencia que tenemos en la posición de '3', y también para seguir en la línea ofensiva del último partido ante Estudiantes, donde conseguimos una buena circulación de balón y anotación exterior, y si lo equilibramos con producción de las interiores el equipo seguirá creciendo en la línea en las últimas semanas

Mermadas en la posición de alero

Nos condiciona hasta para cada entrenamiento, serían tres jugadoras muy importantes en cualquier equipo y dos de ellas en una posición en la que tenemos carencias, nos condiciona la forma de preparar. Como dije, trabajamos como equipo para cubrir esas ausencias. Nuestra ilusión máxima para dar el mayor protagonismo a las jugadoras de L'Alqueria, que están dando muy buen nivel en la liga nacional

El estado de Alba Torrens, sin plazo de vuelta

Los plazos los desconozco, fallaría si dijera algo, es una pregunta para los médicos. Yo la veo en constante evolución, apurando la última fase de recuperación, haciendo cosas de manera individual y colaborando ya en trabajos reducidos con el equipo

Cuatro partidos para empezar en casa

Aunque no estemos a nuestro 100 % de potencial, habrá que dará un plus para sacar el máximo de partidos en casa. Queremos saber en qué nivel estamos y ver dónde la competición nos lleva, si tenemos o no opciones de los cruces. Somos las nuevas aquí, sumar victorias en casa nos ayudará a poder soñar. Presión, cero ilusión, toda