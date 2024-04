La glòria del futbol valencià espera a Manises i Bunyol

El Camp Municipal de l’Eliana obri les seues portes per a viure una vesprada emocionant, vibrant i que serà un motiu d’orgull per a un futbol valencià que no deixa d’estar en constant creixement. Manises i Bunyol, després de ser els principals animadors del campionat, i d’arribar fins al cim a base de grans resultats i moments per al record, juguen la final de la Copa Comunitat Mediterrànea ‘La Nostra Copa’ a partir de les 19.00 amb l’al·licient no sols d’alçar un títol per a les seues vitrines, sinó també de guanyar-se un lloc de privilegi en la Copa del Rei de la temporada 24/25. Serà, sens dubte, un partit d’alt voltatge, que deixarà aparcada la seua titànica batalla per promocionar a 3r RFEF, però on el somni d’aconseguir la Copa garantirà un duel atractiu i disputat.

El conjunt de la comarca de l’Horta Sud disputarà la final després de desfer-se del Torrevella, l’Universitat d’Alacant, l’Atlètic Gilet, l’Aldaia i el Carcaixent, mentre que els procedents de l’interior de la província de València van batre al Beniopa Infinity Mare House, al Crevillent Esportiu, al Murada, a l’Odissea i al Santa Pola, sent totes dues semifinals a eliminatòries d’anada i volta. El camí dels dos equips ha sigut exigent, però més dura està sent la batalla per una de les places de promoció d’ascens mancant quatre jornades: Bunyol, vuitè amb 39 punts, es troba a tres d’un Riba-roja de Túria situat en la tercera plaça, i Manises, setè amb 40, només està a una unitat de diferència. De fet, la setmana que ve, els dos mesuraran forces en una lliga que està molt atapeïda, però, abans, tindran dret per a somiar.

El Bunyol, és més, busca repetir gesta i viure novament la seua experiència en el torneig del KO, on es va enfrontar a una Reial Societat a la qual li va posar en seriosos problemes. Luis Navarro, tècnic dels del Beltran Báguena, va parlar de les seues il·lusions en declaracions a la FFCV, cedides a Superdeporte. «És una alegria. És una Copa que agrada molt a tothom, que s’està tornant molt competitiva i que arribar fins ací és molt difícil. Hi ha molta faena darrere. El partit estarà a controlar els detalls i mesurar l’emocional per a traure el positiu de nosaltres. És un premi gran, el partit contra la Reial Societat ha sigut el millor de la meua carrera», va assegurar l’entrenador.

Santi Marín, tècnic del Manises, porta fent un compte enrere des de pràcticament el moment en el qual es van classificar per a la final. La seua emoció és evident. «És una experiència única, estem emocionats tots. Tinc ganes que arribe ja el moment. Serà un partit molt bo. A veure si podem tenir el premi gran. És una cosa especial perquè el primer partit que vaig jugar com a entrenador del Manises va ser en Copa. Vas passant eliminatòries i li agafes el gust. Els ambients que hem viscut han sigut espectaculars. Tenim gana de Copa», va dir. L’Eliana decidirà qui serà el vencedor d’una Copa ComunitatMediterrànea ‘La Nostra Copa’ que, després de ser conquistada pel CD L’Alcora i el CD Soneja, alça passions tant en els seus participants com en els aficionats al futbol valencià.