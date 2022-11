El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, lamentó la actitud que tuvo su equipo en el segundo cuarto en la derrota ante el Unicaja, incidió en este aspecto en el base estadounidense Jared Harper, y apuntó que él como técnico es el máximo responsable pero dijo que se siente con fuerza para seguir trabajando.

"Hemos de mejorar la actitud y soy el máximo responsable, debe ser la del tercer cuarto y no la del segundo", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que admitió que le preocupa también la falta de confianza aunque en un segundo plano.

"Sí, engañaría si dijera que no me preocupan esos tiros que fallamos, pero me preocupa más la actitud con la que hemos estado porque si al final ves que el equipo juega duro… Ha sido un poco por físico, pero también de una falta de actitud importante sobre todo en el segundo cuarto", afirmó.

Respecto a Harper dijo que tiene "cosas buenas" y otras que no. "Que le roben la pelota y vaya caminando son cosas que no se pueden permitir. Le pedimos más en la dirección y le cuesta", señaló Mumbrú que, no obstante, apuntó que ante la baja de Sam Van Rossom no queda otra que hacerle mejorar.