El partido de este miércoles ante el Polkowice en La Fonteta es casi una final para el Valencia Basket tras la derrota de la semana pasada ante el Tango Borges. Pero a pesar de la importancia del partido y de sumar un nuevo triunfo en la Euroleague Women, hay una preocupación añadida para Rubén Burgos, ya que al adiós de Rebecca Allen se le suman las lesiones de Alba Torrens y también la de Awa Fam.

La joven canterana sufre una sobrecarga lumbar que ha obligado al Rubén Burgos a dejar de contar con ella en el primer equipo, por lo que su ausencia se suma a las de Alba Torrens y al adiós de Rebecca Allen. Una situación que debilita al equipo y que hace que el club esté trabajando con varias opciones para reforzar al equipo, tal y como admitió Rubén Burgos este martes en rueda de prensa.

"No hay nada que pueda avanzar, pero la situación del mercado no es sencilla, hay que buscar jugadoras, el inicio de la temporada marca, se está trabajando en el tema, en diferentes opciones y posiciones. Nos interesaría mantener el bloque y la idea de juego. Nos hemos hecho fuertes como grupo, somos las que más anotamos y menos recibimos, en Euroliga también estamos fuertes. Está claro que en la posición de tres solo está Alba Torrens y está lesionada, nuestro juego interior va acumulando minutos, la ausencia de Awa, pese a tener 16 años, se nota. Estaba aportando y dando minutos, también notamos la ayuda de más jugadoras, pero es cierto que necesitamos cubrir la posición de tres y alguien que pudiera ayudar de interior, para crecer como equipo. Reforzar la posición de tres y ese juego interior".

Una necesidad que sería menor de poder contar al 100% con la polivalencia y experiencia de Alba Torrens, muy castigada por las lesiones esta temporada. "Como se suele decir, después de cómo fue la lesión, del mal el menos, es una lesión, pero para los momentos importantes, hemos de estar todas al 100% y ahora tendrá unas semanas para volverse a poner a tono y alcanzar el nivel que hemos tenido. La inmediatez es competir al máximo, al 100% de cada una de las jugadoras y después, pensar en lo que viene".

Respecto a la rescisión de contrato de Rebecca Allen, Rubén Burgos lamenta haber llegado a esta situación y perder a una jugadora de su nivel, sin cerrar la puerta a que pueda volver en un futuro próximo. "Por parte del club ya se ha comunicado, veníamos en contacto periódico, con los servicios médicos, a nivel personal, sabíamos que la situación iba a ser complicada. Es lo más conveniente para todos, no el escenario deseado, pero veníamos trabajando en los últimos meses. Imagino que la puerta está abierta, es más una pregunta para la dirección deportiva, pero hemos estado encantados de trabajar con ella, se ha sentido valorada y la hemos visto feliz. Veremos las necesidades del equipo para la próxima temporada".

Unas bajas que obligan a contar aún más si cabe con jugadoras de L'Alqueria. "Estamos ilusionadas de volver a La Fonteta para estas ultimas jornadas en una competición en la que nos hemos ganado el derecho de soñar con pasar de ronda en la temporada de nuestro debut. Estamos compitiendo una meritoria Euroliga. Hemos tenido las bajas Bec Allen y Alba Torrens al 50% pero con la ayuda de jugadoras de L’Alqueria lo vamos sacando".

El Polkowice y la importancia del basket-average

Del rival de este miércoles, Rubén Burgos destacó que "al Polkowice lo conocemos bien, ha habido mucha continuidad en ambos equipos, hubo igualdad el año pasado en la Eurocup y también en la ida, corre bien el campo, anota bien de tres. Hay que tener buena circulación de balón, adaptarnos y analizar lo que ocurrió aquel día, todo estamos en un momento clave de la competición.

Eso sí, no considera Burgos que el equipo tenga que sentir la presión de jugar ante un rival directo tras la derrota de la semana pasada en Bourges, que les habría dado la clasificación. "Presión sería absurdo en una competición en la que hay favoritos y no estamos entre ellos, nos genera ilusión, la gente ponía en valor esa primera victoria y ese recorrido, no podemos presionarnos, tener los pies en el suelo, sería un sueño pasar a esos cruces, tuvimos la oportunidad, pero era muy complicado, quedan diferentes escenarios y opciones de clasificación reales. Lo primero es superar al Polkowice y superar esos tres puntos de average. Con mucha ilusión y cero presión, algunas debutan este año en Europa, vamos a ser realistas con esta situación".