El Valencia Basket cumplió en la cancha del Hozono Global Jairis su objetivo de sumar un nuevo triunfo para afrontar con tranquilidad el parón liguero motivado por una nueva Ventana FIBA. Tras caer en la cancha del del Casademont Zaragoza en la anterior jornada, las de Rubén Burgos sabían que esta vez, en Murcia, no podían fallar para no descolgarse de su duelo particular con el Spar Girona por la hegemonía de la Liga y retomar la senda de la victoria en la competición doméstica. El Valencia Basket hizo valer su superioridad para imponerse con rotundidad por 48-74.

Rubén Burgos, a un partido de superar el récord de Miki Vukovic en el Valencia Basket Burgos establece un nuevo récord Las taronja regalaban además un triunfo a su técnico, Rubén Burgos en un día muy especial para el valenciano que se convierte en el entrenador que más partidos ha dirigido (entre sección masculina y femenina) en la historia del club taronja. Burgos sumaa su encuentro 232 en el banquillo taronja superarando al mítico Miki Vukovic (231). Tras su victoria de este sábado 4 de febrero, el Valencia BC se mantiene a la caza del Spar Girona, con el que protagonizará un partido de alto voltaje el jueves 16 de febrero en la Fonteta en la reanudación de la Liga. La victoria de ayer en la cancha murciana permite al Valencia Basket cerrar una semana perfecta en la que lograba la clasificación para los cuartos de final de la EuroLeague Women. Rubén Burgos no pudo contar con Alba Torrens y Raquel Carrera, ambas baja por lesión y volvió a echar mano de las jóvenes. De menos a más Aunque al final el Valencia Basket lograba una plácida victoria, pese a la diferencia en la tabla (segundo contra decimocuarto), les costó despegarse de las murcianas. La igualdad presidió los primeros quince minutos hasta que Leticia Romero, con un triple en el minuto 17 establecía la hasta ese momento máxima ventaja (16-23). La jugadora taronja Claudia Contell, cedida al Jairis daba el susto al retirase de la cancha con un golpe en la cara. El banquillo visitante pedía tiempo muerto. Las taronja mostraban su mayor poderío interior y un mayor también acierto exterior a lo que unían un buen tono defensivo para poco a poco adueñarse del partido e irse al descanso con una cómoda ventaja (17-30). El Jairis salía de los vestuarios con 4 puntos consecutivos que en este caso era Ouviña la que impedía que fuera a más. Tras esa tímida reacción local el Valencia Basket dejó claro que el partido era suyo y canasta a canasta y minuto a minuto fue aumentando su ventaja hasta que ésta fue ya insalvable para el Jairis. Entre Gülich y Cox subieron el parcial a 14-0 y la ventaja a 22. De Souza conseguía pararlo para las suyas, pero ahora Valencia Basket tenía una buena renta y la siguió aumentando. Casas la dejaba en 25 al final del periodo. Las taronja cumplían con su papel de favoritas sin dar ninguna opción a la sorpresa. En el último cuarto sólo restaba gestionar la ventaja y controlar el juego y así lo hicieron las de Rubén Burgos. El Valencia Basket estuvo liderado por unas espectaculares Queralt Casas y Lauren Cox. La estadounidense finalizó con un doble-doble de puntos y rebotes y récord de tapones en un partido.