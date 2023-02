Qué siente al ser el entrenador con más partidos en la historia del Valencia Basket?

Bueno, es una anécdota, un número sin más, pero significa que ya he hecho recorrido en este proyecto y estoy agradecido por la confianza que el club ha puesto en mí todo este tiempo. Este trabajo es de equipo, me siento un afortunado de los medios que me ha dado el club para hacer este trabajo, por el nivel de las instalaciones, por el roster competitivo de cada año, por la cantera y los miembros del staff, mis ayudantes, los preparadores físicos, fisioterapeutas, etc.

Conoció bien a Miki Vukovic, al que acaba de superar en número de partidos. ¿Le dio algún consejo como entrenador?

Miki fue mi entrenador en el club entre los 17 y los 22 años, años muy importantes para formar también la personalidad. Seguramente es en quien más me he fijado y del que más referencias intento aplicar en el día a día. Es un referente máximo y alguien a quien me gustaría parecerme un poquito. Me daba consejos desde fuera.

Le llega este reconocimiento estadístico en un momento inmejorable, con el equipo arriba en la Liga y en los cuartos de final de la Euroliga. ¿Cómo valora la temporada?

A nivel competitivo estamos arriba, acostumbrándonos a que el equipo siempre esté en las posiciones punteras y este año, meritoriamente, en el debut en la Euroliga hemos dado un paso importante para clasificarnos. Es un logro y un éxito que hay que poner en valor, pero lo que más me está gustando es la manera en la que lo estamos consiguiendo, el equipo se está sobreponiendo a las lesiones, las jóvenes han respondido desde el primer día y la continuidad de jugadoras, de los miembros del staff y de una idea de trabajo y valores, se está viendo en la pista y el público así lo reconoce. La química en el vestuario, el respeto y la admiración mutua de las jugadoras es lo más importante y lo que está ayudando a conseguir resultados. Y sobre todo, el nivel alto de juego, me gusta que el equipo esté entre los más anotadores, los que menos puntos reciben, el equipo que más asistencias da, somos las segundas o terceras en rebotes. Son estadísticas colectivas, que están por encima de las individuales.

Competición europea y Liga Endesa

Siempre transmite un mensaje de humildad y de ir paso a paso, pero ¿entiende que alguien se pueda ilusionar con ganar la Euroliga estando ya en cuartos?

Sí porque hay que ilusionarse con todo, aunque obviamente ganar la Euroliga parece un poco utópico por la calidad de los rivales y por nuestra realidad, pero está claro que nuestro trabajo va de emociones y de ilusión, jugamos para el público y no nos ponemos ningún techo, aunque somos realistas y sabemos que la misma ambición que tenemos nosotras la tienen las rivales. Lo que está en nuestra mano es dar el 100%, que la gente reconozca que hemos dado el máximo. Eso es una manera de éxito.

Por plantilla, presupuesto y experiencia, hay algún claro favorito, pero han demostrado poder ganar a cualquiera...

Sí, en la Euroliga hay un claro favorito, que es el Fenerbahce, uno de los mejores equipos del mundo, no solo de la Euroliga. Ese equipo, compitiendo en la WNBA, veríamos las opciones que tendría. Somos realistas, nos enfrentaremos a equipos que han ganado títulos y han jugado la Final Four, pero también lo hemos hecho ya con el Bourges, el Polkowice, el Praga, a los que hemos ganado. A ver dónde llegamos, pero el equipo se lo cree, tiene ilusión y ambición y ninguna presión que nos lastre.

¿Ve más opciones en la Liga, teniendo en cuenta que un clásico como el Perfumerías no está al nivel de otros años?

Lo que está claro es que nuestra Liga ha mejorado a nivel general y todos los rivales han subido un peldaño o dos. Por eso estamos viendo resultados en los que ya no hablamos de rivales directos o de equipos que aspiran a títulos y el resto. Hay muchos más candidatos y esto es bueno para la competición. El Salamanca, a nivel de resultados está un poco por debajo de otras temporadas, pero sigue siendo candidato a todo, ha incorporado a jugadoras WNBA y estrellas internacionales. Tenemos que ir día a día, ser conscientes de que hemos tenido presencia en finales y queremos ser candidatas a todo.

Fichajes

En un año muy marcado por las lesiones, ¿cómo valora el último fichaje de Cierra Burdick?

Teníamos clara la estructura de la plantilla, con un grupo de jugadoras de L’Alqueria que iban a alternar el equipo vinculado con el primer equipo y teníamos que hacerles espacio, de ahí la idea de tener un número de fichas séniors más reducido. Cuando hemos tenido todo el roster apto para competir -salvo Allen-, hemos podido estar a buen nivel, encontrando picos de forma y de juego brillantes . Lo que tratamos ahora, de cara a la recta final, es compensar esa ausencia de Bec con una jugadora que cubra las necesidades actuales del equipo. No una jugadora con un rol protagonista sino a alguien que ayude al equipo tanto en defensa como en ataque, en rebote y alternando las posiciones de tres y de cuatro. Esperemos que se adapte rápido y entre todos le ayudemos.

¿El hecho de poder jugar de tres y de cuatro descarta el fichaje de una alero por ahora?

Lo que nos marcará esto será un poco la condición física y de salud de las jugadoras que en estos momentos están fuera del grupo, pero hasta que el mercado no esté cerrado a final de mes, no descartamos nada ni nosotras ni ningún equipo que aspire a todo. Hay muchos equipos en el mercado, las opciones no son sencillas, llevamos un tiempo intentando incorporar a alguien. Hasta este momento no ha podido ser efectivo, pero la dirección deportiva sigue abierta a ello, en función del estado de salud de las jugadoras y de las necesidades que podamos cubrir.

Respecto a sus sustituta, Cierra Burdick, llega con la ventaja de conocer a Lauren Cox de la selección de EEUU. ¿Le facilita algo el trabajo el hecho de que se conozcan y hayan jugado juntas?

Seguro porque es una situación especial. Los grupos se forman en la pretemporada, donde te cansas y esfuerzas mucho, pero donde también se estrechan lazos con las compañeras. Llegar durante la temporada no es sencillo, a un grupo hecho, aunque muy permeable y muy consciente de que necesita ayuda y seguro que las compañeras la recibirán al 200% con los brazos abiertos, pero tener una cara conocida, a alguien que en la pista conecte bien contigo, de tu misma nacionalidad, que hable tu mismo idioma, ayudará seguro y esperemos que sea un extra. Así nos lo transmite también Lauren, está predispuesta a ayudarlaen la cancha y fuera de ella.

El caso Allen

¿Qué ha supuesto el problema de no poder contar este año con Bec Allen, habiendo sido una jugadora clave en el equipo?

Todos hemos entendido que la fortaleza de los equipos es el grupo y cuando hay una ausencia, quien juega en su posición no es la única que tiene que cubrir ese hueco, es algo que se debe de hacer entre todo el equipo y en el caso de Bec, más todavía porque es una jugadoras que aporta en muchos aspectos del juego. Destaca, llama mucho la atención su lanzamiento de tres, su plasticidad en el juego, pero es también una excelente defensora y ayuda mucho en el rebote, por su tamaño y su actividad. Todas han dado un pasito al frente y el equipo incluso ha mejorado prestaciones respecto a otras temporadas en la que Bec sí estaba presente y eso habla bien del día a día y de la mentalidad del vestuario.

¿Puede volver la próxima temporada?

Hemos mantenido contacto las jugadoras, las compañeras, el club y yo a nivel personal y a nivel de entrenador, intentando ser un apoyo. No ha pasado por un momento, he intentado darle confianza, transmitirle nuestro apoyo, sobre todo como persona, porque es una jugadora espectacular y una persona todavía más espectacular. La última vez que hablamos le transmití mi agradecimiento por esos años trabajando juntos. Ojalá el camino nos vuelva a unir y podamos volver a verla de naranja. En mi caso, me tendrá para ayudarle si estoy en el cuerpo técnico o en la grada animando porque creo que es alguien que ha dado mucho por el club y seguro que la dirección deportiva lo valora cuando su estado de salud sea apto y veamos las necesidades que tenga o vaya a tener el equipo. La puerta sigue y seguirá abierta.

La juventud, clave

Con una plantilla corta y bastante lesiones, las jóvenes han sido claves. ¿Le ha sorprendido el nivel de jugadoras como Laia Lamana o Elena Buenavida, además de las interiores?

No me sorprende mucho porque tuve la suerte de trabajar este verano con Elena y con Laia en el Europeo Sub-20, donde fuimos campeonas de Europa y sabía que eran jugadoras que lo iban a dar todo, que venían con la máxima ilusión y que iban, sobre todo, a tener un muy buen nivel de entrenamientos y en el día a día, que creo que era algo a mejorar de la temporada pasada. Han caído como agua de mayo en el club y en el equipo, han tenido espacio, han respondido al 200% siendo titular Buenavida en varios partidos, con victorias en casa, en Liga, donde Laia Lamana ha sido la máxima anotadora y la jugadora más valorada, así que no es sorpresa, pero sí una alegría por ellas porque están contentas de haberse sumado al proyecto del Valencia BC.

¿Cómo se gestiona un talento precoz como el de Awa Fam?

En el caso de Awa, es un caso especial, todos sabemos que lo más importante con ella es su mejora diaria, que consigamos que llegue a ser la mejor jugadora que pueda ser, con un potencial tremendo pero primero hay que formar a una persona, que tiene que asistir a sus clases, que acaba de cumplir 16 años y es más importante su recorrido individual que su presencia o lo que pueda ayudar al primer equipo. Pese a su corta edad, cuando está en la pista aporta cosas que el equipo no tiene, muestra su potencial tanto en defensa como en ataque y cada día vemos que es mejor, que aprende cosas y que no hay que corregirle dos veces un mismo aspecto del juego, es muy permeable. La lesión ha frenado un poco su participación en el equipo, pero seguramente Awa dará muchas alegrías a la afición. Pero no hay que tener prisa ni exigirle a una jugadora junior de primer año. Lo importante con ella es medir su día a día y su mejora individual más que qué nos puede aportar ella al equipo. Es más cuestión de ver qué le podemos aportar nosotros a ella.

Paréntesis por partidos de selecciones

Imagino que viene bien el parón por las selecciones para recuperar jugadoras y dar descansos, pero ¿la ausencia de Queralt Casas y de Leticia Romero con España obedece a un plan consensuado, por su sobrecarga de partidos?

La verdad es que no he hablado con el seleccionador y no me han transmitido los motivos de la no convocatoria, pero entiendo que la clasificación está conseguida y que son dos jugadoras que necesitan descanso, que el seleccionador conoce bien y tiene clara su posición o lo que necesita de ellas y lo ha comprobado. Entiendo que les ha dado descanso, consciente de que necesitaban estos días para cargar pilas y nos va a venir bien porque en las próximas semanas de competición, además de introducir a la nueva incorporación, es importante que se recuperen todas físicamente, que se rearmen en lo técnico y táctico para lo que viene.

¿Le gustaría seguir en este proyecto en los próximos años o tiene más objetivos?

No es algo que me quite el sueño: llevo en el club desde los 11 años, llegué a ser profesional aquí, sentirme valorado y aprender una profesión y formarme como persona. Desde el primer día que decidí tomar este camino, el club me ha facilitado los medios, la confianza, me ha dado un trabajo desde las categorías inferiores y ahora en el equipo femenino. Para mí, el objetivo y el planteamiento es poder ayudar al proyecto deportivo del Valencia Basket, en la posición en la que el club crea que yo pueda ser útil, ya sea en masculino, femenino, formación, cantera o escuela.