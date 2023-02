Los 57 puntos encajados por el Valencia Basket en la segunda mitad hicieron imposible la victoria en la que se creía tras un sensacional primer cuarto frente al primer clasificado de la Euroliga, el Olympiacos. El conjunto heleno continúa sin conocer la derrota en la Fonteta (85-92) después de un tercer cuarto horrible de los locales en todas las facetas del juego. Además de su segunda derrota en los últimos ocho partidos en Europa, el equipo valenciano se llevó consigo la lesión por un esguince de tobillo del pívot Kyle Alexander. Una baja que facilitó el juego interior del líder de la competición en los segundos 20 minutos.

La derrota saca al Valencia BC del top 8 momentáneamente, aunque los valencianos, novenos, cuentan con un balance 13-12 que comparten entre el sexto y el décimo.

El Valencia Basket salió disparado en el primer cuarto. Bojan Dubljevic puso en el inicio el 5-0 desde la línea de tres y, cuando aún no habían transcurrido ni dos minutos, otro triple muy rápido en la transición del capitán marcaba una diferencia de seis puntos (10-6, m. 2). El Olympiacos, el mejor equipo de la Euroliga, no encontró otra respuesta que la puntería de Isaiah Canaan entre la intensa defensa local.

Sin embargo, los griegos se vieron abrumados por el arsenal de triples 'taronja'. Primero, Klemen Prepelic y, después, James Webb y Víctor Claver desde las esquinas elevaron la ventaja por encima de la decena (21-9, m. 7). Jasiel Rivero sumó dos más aprovechando un robo de Dubljevic, sobresaliente en ambos lados de la pista, antes de que el líder cortara una sequía de cuatro minutos con un tiro libre de Tarik Black. Y en el último minuto, los de Georgios Bartzokas retomaron el pulso en la mano de sus mejores hombres, Kostas Papanikolaou y Sasha Vezenkov (25-15, m. 10).

Desde el comienzo del segundo cuarto, el Olympiacos se lanzó a por la remontada en pleno estado de gracia de Papanikolaou, que con seis puntos consecutivos con un 2+1 y un tiro exterior revivió y acercó a los suyos dañando una defensa 'taronja' adormecida. Y, en menos de dos minutos, Black explotó la debilidad en la zona tras una asistencia maravillosa de Kostas Sloukas merced a un 2+1 (25-24, m. 12). Una falta técnica señalada contra Álex Mumbrú deparó el empate tras un parcial de 0-15. Las luces en ataque se fundieron frente a una defensa a la que los colegiados comenzaron a permitirle demasiado. La Fonteta lo percibió y alzó la voz.

El regreso al parqué de 'Dubi' y las revoluciones de Jared Harper, sustituyendo a un desafortunado Shannon Evans, trajeron pronto la reacción. Primero, un tercer triple del montenegrino y después un veloz contra con robo previo de Jonah Radebaugh. Tras un tiempo muerto en el que el entrenador griego explotó contra su equipo, dos tiros libres y tres puntos desde el perímetro de Harper firmaron un 10-0 de vuelta (35-25, m. 16). Claver clavó el octavo triple y el pequeño base levantó a la afición de los asientos con una penetración, con mate incluido, a la que ninguna de las torres griegas pudo llegar a tiempo (42-28, m. 18). Más tarde, Prepelic afinó el punto de mira desde 9 metros para igualar la máxima, +15, alcanzada ya en el primer cuarto (45-30, m. 19).

Los atenienses despiertan en los minutos finales de cuarto

Los atenienses, nuevamente, aprovecharon los momentos finales para mitigar los daños. Después de que los árbitros castigasen, incomprensiblemente, de manera salomónica con dos antideportivas una agresión de Canaan a Prepelic, Shaquielle Mckissic y Vezenkov dejaron la distancia en diez (45-35, m. 20).

La agresividad en defensa, el rebote y la capacidad de correr habían bloqueado al líder de la Euroliga en el primer tiempo. El plan a seguir debía ser el mismo en el segundo. Y, al principio, el guion no defraudó con cinco puntos de Prepelic, con triple y penetración, a los que respondió de idéntica manera Thomas Walkup (50-40, m. 22). La cuarta personal del tirador esloveno lo frenó en su momento más caliente. Y también al equipo. Un 2+1 del poderoso Papanikolaou, Vezenkov debajo del aro y un lanzamiento exterior del estadounidense Walkup estrechó nuevamente el videomarcador (50-48, m. 25) en un duelo de parciales. Mumbrú tuvo que pedir tiempo muerto.

Walkup ejecuta la remontada en los peores momentos del Valencia BC

No funcionó. La defensa no dio con la fórmula para contener las diferentes vías abiertas por el Olympiacos, en especial, un 'killer' como Walkup, que despertó con otro triple (52-55). El base llegaría a los 13 puntos en este cuarto con una penetración y tiro a una mano (54-59, m. 28). Sentado, Mckissic le dio el relevo desde el 6.75 para obtener las máximas rentas del Olympiacos mientras en el Valencia BC solo Harper encontró la anotación desde los tiros libres. Los visitantes encontraron el acierto al que acostumbran (58-65, m. 30).

El ataque del Valencia BC se había nublado y, recuperados el acierto de casi todos sus buenos jugadores y el trabajo defensivo, el Olympiacos no perdonó. Las canastas de Papanikolaou, Vezenkov y Sloukas acercaron, antes de hora, el final de un partido con un parcial de 13-38 (58-73, m. 32). Mientras el rival se sentía crecido, los triples en la segunda mitad no entraron en los momentos claves igual que en la primera. Los disparos liberados de Webb, Dubljevic o Chris Jones los repelía el aro. Y cuando lo hicieron, ante un adversario intratable, no fueron suficiente. El quinto triple de Prepelic llegó a situar a los 'taronja' a seis (69-75, m. 36). Pero Vezenkov, MVP de la Euroliga, silenció a la Fonteta desde la zona y el perímetro para acabar con cualquier esperanza (69-80, m. 37).

Los 21 puntos finales de Prepelic (78-88, m. 39), uno menos que los 22 de Papanikolaou, no pudieron servir para inquietar al gigante griego, aunque sí refuerzan la moral de un jugador importante que volvió por sus fueros con un cinco de siete intentos desde más allá del 6.75 (71 %).

- Ficha técnica:

85 - Valencia Basket (25+20+13+27): Jones (5), Prepelic (21), Claver (8), Webb III (14), Dubljevic (9) -cinco titular- Radebaugh (7), Rivero (6), López-Arostegui (2), Alexander (2), Evans (-), Harper (11) y Pradilla (-).

92 - Olympiacos (15+20+30+27): Walkup (13), Canaan (7), Papanikolau (22), Vezenkov (20), Fall (5) -cinco titular- Larentzakis (-), Sloukas (10), Bolomboy (-), Peters (-), Black (4), Mckissic (11).

Árbitros: Javor (CRO), Jovcic (SER) y Mogulkoc (TUR). Eliminaron por faltas personales al local Prepelic (m. 40).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fonteta ante 7172 espectadores.