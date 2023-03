Con apenas 21 años, la pívot Raquel Carrera (31/10/2001, Orense) es una pieza esencial en los éxitos del Valencia Basket. La gallega de 1,88 m, internacional con España, donde comparte posición con la temible Astou Ndour, resultó clave en la conquista de la Eurocup 2021. Ahora quiere seguir agrandando su figura en Europa, donde entra en la lista de las 40 jugadoras más valoradas de la Euroliga. Entre las ‘taronja’, solo Lauren Cox (13.1) mejora su media de valoración por partido (12.3).

Cuartos de final de la Euroliga. Se dice pronto, pero estar ahí cuesta mucho más.

¡Así es! Para nosotras, el haber llegado hasta los cuartos de final de la competición más fuerte de Europa, en nuestra primera temporada jugándola, ya es todo un logro. Ojalá que podamos seguir sumando victorias y llegar a disputar la Final Four.

¿Hay ganas de revancha en el vestuario después de aquella fase previa con Famila Schio en septiembre de 2021?

Sí. Sabemos que ellas son un equipo fuerte, que juega muy bien al baloncesto, y que saben buscar sus ventajas ofensivas, sobre todo, con Astou (Ndour). Además, en defensa hacen sufrir a los equipos a los que se enfrentan. Pero nosotras podemos también sacar nuestros puntos fuertes, plantar cara y batirles.

¿Ndour es el peligro principal del Beretta Famila Schio?

A ver, al final, juegan muy bien en equipo. Hemos visto los partidos que han jugado contra los equipos españoles en esta Euroliga, contra el Girona y el ‘Perfu’ (Salamanca), y juegan bien. Pero es cierto que Astou es el referente, tanto en la Selección para nosotras como para ese equipo italiano. Hay que pararla, si lo conseguimos va a resultar más sencillo.

Además, en defensa hacen sufrir a los equipos a los que se enfrentan. Pero nosotras podemos también sacar nuestros puntos fuertes, plantar cara y batirles

¿Ha cambiado mucho el Schio en comparación con el rival al que se midieron en 2021?

Creo que tienen el mismo planteamiento, continuidad, como nosotras en el Valencia Basket. Eso es lo importante para el crecimiento de los equipos. Se nota en el Schio, pero también en el Valencia BC. Y la prueba es que los dos estamos en unos cuartos de final de la Euroliga, es decir, entre los ocho mejores de Europa.

¿Cuál sería el planteamiento correcto en una serie al mejor de tres partidos?

Iremos partido a partido. A mí, particularmente, me gusta más jugar el primer partido en Italia porque van a ser ellas las que van a tener toda la presión de tener que ganar delante de su afición. Si damos un golpe y nos llevamos la victoria de allí, tendremos la oportunidad de ganar la serie el próximo viernes en la Fonteta.

¿Entonces no firma volver a jugar un tercer duelo a Italia?

Si lo puedo hacer en dos, mejor (sonríe). Lo de los tres partidos hemos visto en las finales con el Avenida que no nos gusta demasiado... Aunque si tiene que acabar en tres, pues iremos con todo a competir por ese tercer partido.

Dos tiros libres de Raquel Carrera dieron el último paso para levantar la Eurocup, ahora destaca en la Euroliga. Sigue dando pasos adelante.

Es un reto muy ilusionante alcanzar la Final Four. Jugar en la Euroliga ya ha sido otro paso adelante que he dado. Y, para ser la primera, todas estamos haciendo un temporadón. Aparte de la Euroliga, nos quedan aún muchas cosas por conseguir: la Copa, la Liga. Este año el equipo lo está haciendo fenomenal. La continuidad que ofrece el club nos ayuda.

El único pero, las lesiones de Alba Torrens y Cristina Ouviña, ¿no cree?

El tener a dos jugadoras como Cris y Alba nos dará un plus en este final de temporada para seguir creciendo. También cuando han faltado jugadoras se ha notado el paso adelante que ha dado el grupo afrontando partidos difíciles. Es cierto que cuando antes se sumen, mejor, pero vamos a poder afrontar partidos sin ellas.

¿Ala-pívot o pívot, cuál es su posición ideal?

No sé, depende de con quién juegue. Si es con Marie (Gülich) o Lauren (Cox), que les gusta tirar, voy más por dentro. Si coincido con Cierra (Burdick), que va más a pegarse, puedo ir por fuera. No tengo una posición fija.

Cuando han faltado jugadoras se ha notado el paso adelante que ha dado el grupo. Cuanta antes se sumen Cris y Alba, mejor, pero vamos a poder afrontar partidos sin ellas

Como buena gallega que es, ¿qué tal lleva la morriña?

Morriña de casa siempre hay tras tanto tiempo fuera. Pero València es la ciudad donde más cómoda me he sentido. Por la gente, por el lugar. Solo echo en falta a la familia. En general, València me gusta un montón.