La derrota ante el UCAM Murcia volvió a mostrar la peor versión de un Valencia Basket que sigue sufriendo desconexiones en momentos decisivos y complican la remontada. Una situación que se repite más de lo habitual y que molesta a Álex Mumbrú.

"Tenemos desconexiones y ahora estoy caliente, tenemos dos o tres minutos que luego nos pesan y nos cuesta levantarnos y más cuando estás fuera de casa. Es algo que hay que cortar ya. El último cuarto ha sido clave, nos han sacado seis puntos al margen de los del final, que el partido ya estaba roto. Estábamos en el partido, pero desconectamos dos minutos, nos costó 8 minutos y es algo que hay que cortar ya".

A ello añadió Mumbrú que "se han colapsado, teníamos que abrir lata metiendo desde fuera, pero no hemos estado acertados, hemos luchado en rebotes, pero no éramos capaces de acabar bien, incluso alguna bandeja fácil fallada. Luego hemos recibido 8 puntos seguidos y nos hemos descolgado. Tenemos que saber sufrir de aquí hasta el final, dejar de pensar en tonterías, salir con el cuchillo entre los dientes de aquí hasta el final".

Valoración del partido

Al margen de lo anterior, a la hora de valorar el encuentro, Álex Mumbrú destaca que "la primera parte no hemos estado lo bien que debíamos, nos mantuvimos gracias al rebote ofensivo aún teniendo malos porcentajes. En el tercer cuarto, nos costó venirnos arriba tras varios contraataques fáciles y algún triple. Y en el último cuarto hemos intentado llegar pero no lo logramos, seguíamos muy fallones, nos hemos obcecado con los triples y no hemos sido capaces de encontrar buenas opciones".

Claver de cuatro

Sobre su decisión de darle más minutos a Víctor Claver de '4', destaca Mumbrú que "dependiendo del partido decido, al final el Murcia se estaba cerrando muy bien con nuestro juego interior y queríamos abrir el campo con Víctor. Es normal que pueda jugar de cuatro".