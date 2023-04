El Valencia Basket no termina de cogerse en este tramo final de curso. La derrota en Murcia (90-82) es la cuarta del equipo de Álex Mumbrú en sus últimos cinco encuentros de la Liga acb Endesa. La octava en sus diez últimos compromisos oficiales.

Sin la misma intensidad sobre la pista que la mostrada por los hombres de Sito Alonso, los valencianos flaquearon tanto en defensa como a la hora de conectar colectivamente en ataque, y abren la lucha por la octava plaza, la última que da derecho a disputar las eliminatorias por el título. El UCAM Murcia, con el ‘basketaverage’ ganado, se aproxima a dos victorias, y este jueves pueden acercarse más todavía el Bilbao Basket y Río Breogán de Lugo. Los gallegos igualarán el balance ‘taronja’ (14-14) si vencen al Unicaja.

Para empezar, el duelo Chiozza vs. Jones

El partido comenzó con un duelo entre Chris Jones y un nuevo inquilino en la Liga acb, el ex NBA Chris Chiozza. Dos triples consecutivos del base ‘taronja’ y de su compañero Jonah Radebaugh marcaron una pequeña distancia (4-8, m. 3). No obstante, los visitantes no pudieron mantenerse al frente ante el acierto aplastante de los locales, al que pronto se uniría David Jelinek.

Al menos, gracias a su superioridad en el rebote, resistió el chaparrón. Tras una captura en ataque, Jaime Pradilla se marcó un espectacular aro pasado (17-17, m. 6). Pero la respuesta posterior del UCAM fue arrolladora. Tres triples de Chiozza, James Anderson y Jelinek, a los que replicó Jones, y la movilidad de Shannon Evans, que encadenó cuatro puntos antes de que el base georgiano Rati Andronikashvili mandase a los suyos por delante al final del primer cuarto (25-24, m. 10).

El panorama se complicó con la irrupción en la escena deThad McFadden, que se unió al festival murciano desde los 6,75 m. Mumbrú tuvo frenar el vendaval tras el séptimo triple local en diez intentos (33-27, m. 13).

El Valencia BC, sin embargo, no le perdió la cara al partido. McFadden seguía ‘on fire’ cuando, después de una buena circulación de balón, Radebaugh rebajaba la desventaja a cuatro desde la esquina (39-35, m. 17). Los porcentajes del UCAM empezaron a decaer, además, la frialdad de Martin Hermannsson trajo la calma necesaria a la pista. Un tiro exterior del islandés valió para empatar a 42. Josep Puerto y Bojan Dubljevic replicaron al cuatro triple de McFadden en apenas diez minutos (47-46, m. 20).

Los rebotes de Dubljevic, los puntos de Harper y os tiros libres no bastan

Los murcianos regresaron con la muñeca caliente del vestuario. Anderson castigó desde el costado para extender otra vez la renta (52-46, m. 22). Décima canasta desde el perímetro en 23 disparos. Mientras tanto, en los valencianos, únicamente el capitán vio el aro en más de cinco minutos. Un rebote ofensivo de Puerto derivó en asistencia y triple de Dubljevic (54-51, m. 24). La defensa estaba aflojando y lo aprovecharon Nemanja Radovic y Artem Pustovyi (59-51, m. 26).

Mumbrú tuvo que parar de nuevo. La presión en las posesiones del UCAM se intensificó, y Jared Harper y Jones sacaron petróleo de las pérdidas locales. ‘Dubi’ selló un parcial de 3-9 acercando al Valencia a dos puntos (62-60, m. 29). La misma estrecha diferencia con la que finalizó el tercer cuarto después de una acción veloz de Harper, que paró su carrera y se levantó para disparar de tres, a pocos segundos de que sonara la bocina (67-65, m. 30).

El rebote en ataque tenía vivo al equipo ‘taronja’. Una faceta en la que sobresalió Dubljevic. Aun así, la tarea se complicó todavía más porque el UCAM seguía mucho más atinado y activo. Un tiro de tres, liberado, de Andronikashvili y una acción ayudándose en la tabla del eléctrico exterior georgiano les dio un +8 (75-67, m. 34). Un lanzamiento teledirigido de Harper, desde ocho metros, tuvo enseguida la réplica de Sadiel Rojas.

La esperanza se agotaba y alcanzó los niveles más bajos con el quinto triple de McFadden en el partido, que coloca la máxima para el equipo pimentonero (81-72, m. 37). Alonso recurrió al tiempo muerto tras las canastas de Evans y Jasiel Rivero, con las que el Valencia no quería tirar la toalla (82-76, m. 39).

Los murcianos no desaprovecharon la ocasión, y concluyeron el duelo mostrándose más enérgicos a ambos lados de la cancha, tal y como sucedió durante la mayoría de los 40 minutos. El 13 de 13 en tiros libres del Valencia tampoco bastó.

- Ficha técnica:

90 - UCAM Murcia Club Baloncesto (25+22+20+23): Chiozza (8), Jelínek (13), Anderson (11), Radovic (10) y Pustovyi (7) -cinco inicial-, Bellas (-), McFadden (21), Sakho (-), Diop (6), Rojas (3), Nikolic (-) y Andronikashvili (11).

82 - Valencia Basket Club (24+22+19+17): Jones (13), Radebaugh (6), Puerto (2), Rivero (4) y Dubljevic (13) -cinco inicial-, Harper (21), Claver (8), Pradilla (2), Evans (8), Alexander (-) y Hermannsson (5).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo Navas, Sergio Manuel Rodríguez y Raúl Zamorano Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 3491 espectadores.