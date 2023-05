El domingo 7 de mayo el Valencia Basket conquistaba en Salamanca el primer título de campeonas de Liga de la historia de la sección femenina del club y este lunes 8, tocaba celebrarlo por todo lo alto en casa y con la afición taronja. La Fonteta se rindió a su equipo en una gran y emotiva fiesta que congregó a cientos de aficionado y que estuvo presidida por Juan Roig, el mecenas del club taronja.

Pasillo del equipo masculino y ovación para todas

A las 20:00 horas, puntualmente y siguiendo el guion, el equipo femenino irrumpía en la pista por el túnel de vestuarios mientras la plantilla al completo del primer equipo masculino le hacía el pasillo a las campeonas. La Fonteta estallaba en una gran ovación

Uno a uno iban saltando a la pista, primero los componentes del staff técnico, cuerpo médico... con Rubén Burgos, en último lugar. El speaker iba anunciando sus nombres y la afición puesta en pie les respondía con aplausos y gritos entusiastas. ñLlegaba el momento de las jugadoras, una a una entraban en la pista vistiendo la camiseta oficial conmemorativa de Campeonas de Liga 2022-2023 que ya está a la venta en la tienda oficial del Valencia Basket. La mayor ovación de la tarde se la llevaban Raquel Carrera que era recibida con gritos de 'MVP MVP' y Queralt Casas junto a Cristina Ouviña que eran lsa encargads de llevar a la gran protagonista, la Copa de Campeonas de Liga que era entregada a Juan Roig. El mecenas taronja, acompañado de su mujer, Hortensia Herrero y su hermano, Fernando Roig, posaban con el trofeo y con todo el equipo en el centro de la pista. A continuación el equipo masculino se sumaba a la foto oficial para inmortalizar un momento histórico para el club taronja. A la foto se sumaban también el presidente del club, Vicente Solá y el presidente de Honor, Paco Raga.

Llegaba el momento del turno de parlamentos. Primero, en nombre del club tomó la palabra Enric Carbonell, director General del club.

Enric Carbonell

"Para ganar una Liga primero hay que perder muchas cosas, jugamos la final de la Supercopa de España y perdimos, pero seguimos luchando, nos eliminó Zaragoza en la Copa de la Reina pero seguimos trabajando y en Salamanca nos proclamamos campeonas de Liga a base de trabajo".

"Las claves están todas aquí, lo primero esta afición que ha llevado en volandas al equipo, hay una comunión total, gente que fue a Salamanca con muchas horas de trabajo, luego la dirección deportiva que dirige Esteban Albert, la gestión, la profesionalidad de Rubén Burgos y sobre todo el trabajo, constancia y sacrificio de las jugadoras. Y sobre todo, el mecenazgo de Juan Roig y toda su familia".

Alba Torrens

"Siento una alegría enorme por mis compañeras, por el club, por Juan Roig y Hortensia y por toda la afición. No podía imaginar una vuelta a la Liga española como ésta, sólo tengo palabras de agradecimiento por todo. Esto es de todos y tenemos que celebrarla todos juntos".

Ángela Salvadores

"Me quedo con dos cosas: primero con la Copa que hemos logrado y luego, con toda la gente que habéis venido a apoyarnos, que habéis viajado a Salamanca y a muchos sitios".

Leticia Romero

""No soy la única que dije que si ganábamos me teñía de rubia. En realidad dije que lo haría si ganábamos la Euroliga pero a lo mejor por la Liga, nos hacemos algo".

Laia Lamana

"No esperaba jugar tantos minutos así que agradezco al club la oportunidad. Con este equipo y la Fonteta , que sois la sexta jugadora, todo es más fácil. Este año me lo llevo como un aprendizaje, he podido aprender de las mejores".

Noa Morro

"Lo viví con mucha ilusión, hemos esteado toda la temporada trabajando para esto y ahora ¡a por más!

Lauren Cox

"Gracias a todos por vuestro aposto y ayuda, habéis estado increíbles toda la temporada".

Marie Gülich

La jugadora reveló cuál es la canción motivadora que escuchan en el vestuario: "parea mí es Belive de Cher", e incluso se atrevió a cantar una estrofa.

Cierra Burdick

"Es mi octava temporada como profesional y sois, de lejos los mejores aficionados que he conocido

Awa Fan

"Me siento afortuinada de pertenecer a este club, a l'Alqueria del Basket, gracias a todos. Cada una de mis compañeras me ha ayudado. Esto es histórico pero es sólo la primera de muchas".

Cristina Ouviña

"Este título es el más especial. Llevo tres años y he crecido con esta gente y quiero seguir creciendo con ellas".

Queralt Casas

"Han sido 8 meses de mucho esfuerzo, hay mucho trabajo detrás, estoy muy orgullosa. Me siento una valenciana más, estoy supercontenta aquí. Este ambiente y la ciudad ayudan mucho. De aquí no me muevo".

Raquel Carrera

"Para nosotras es increíble teneros cada partido y espero seguir disfrutando mucho más de vosotros aquí cada partido".

Rubén Burgos

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos agradeció a todos los integrantes del club, su apoyo: "Quiero agradecer a Juan Roig, a Hortensia Herrero y Fernando Roig por su apoyo durante tantos años. Tiene mucho mérito. También quiero dirigirme a la afición, nos dedicáis vuestro tiempo, vuestro dinero comprando abonos y viajando para animarnos. A mis jugadoras les digo: trabajáis mucho en el día a día y sobre todo, os respetáis y os queréis. Eso hace que los entrenadores parecemos buenos, pero vosotras sois las buenas". También se dirigió a sus ayudantes, "Roberto y Marta, sois los que más sabéis de baloncesto en València" y al cuerpo médico. Burgos también elogió la labor que ha hecho el Paterna, equipo vinculado al Valencia Basket.

"En el deporte profesional la cuestión mental, la gestión de emociones es fundamental, algo que trabajamos día a día, a veces hay que perder finales para luego ganarlas".

Una emotiva celebración

Durante el acto se proyectó diversos vídeos recordando el triunfo en la final y también de todo el apoyo recibido de parte de la afición así como vídeos de jugadoras históricas como Leles Muñoz, Esther Díaz, y de aficionados taronja contando qué signfiica para ellos el Valencia Basket.

También estuvo presente en la celebración la excapitana taronja, Anna Gómez, ya retirada que quiso felicitar a sus excompañeras: "este es el mejor título, estoy muy orgullosa de cómo está creciendo el club y de hacia dónde vamos.".

Anna Gómez saltó a la cancha para movilizar a toda la afición al grito de 'que bote la Fonteta!.

Con todo el equipo posando en el centro de la cancha y con el "we are the Champions" sonando por megafonía y la afición en pie cantando y saltando haciendo ondear sus bufandas taronja, finalizaba una gran tarde de celebración en la Fonteta.