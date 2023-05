En una plantilla con tres extracomunitarios ha sido habitual ver un descarte en partidos de Liga Endesa entre Jasiel Rivero, James Webb III y Jared Harper -el más habitual-, pero en este tramo final de la Liga Regular, a Álex Mumbrú se le ha añadido un nuevo condicionante a la hora de hacer las convocatorias, provocado por las lesiones de Xabi López-Arostegui y Millán Jiménez.

Sin ellos disponibles, el técnico sólo cuenta con tres cupos como Jaime Pradilla, Víctor Claver y Josep Puerto y teniendo en cuenta que no puede haber más de ocho no formativos en una lista, se ve obligado a hacer una convocatoria de 11 jugadores o una de 12, pero contando con un canterano entre ellos.

Una situación que ya se dio en el último encuentro ante el Carplus Fuenlabrada con la ausencia de Martin Hermannsson y la presencia de Sergio De Larrea -que estuvo en pista casi tres minutos- y que puede volver a darse en el cierre de temporada y hasta que López-Arostegui o Millán Jiménez se recuperen.

Una jornada antes fue Lucas Marí el que entró en la convocatoria ante el Real Madrid, aunque en ese caso, la ausencia de Prepelic no fue tanto por esta circunstancia, sino porque salía de lesión y apenas sumaba entrenamientos con el resto del grupo.

Dos descartes cuando regrese Harper

De cara al decisivo partido del próximo miércoles ante el Río Breogán en La Fonteta, todo indica que tendrá que volver a descartar a un jugador no formativo, aunque el condicionante será doble cuando esté recuperado Jared Harper, ya que habría diez jugadores no formativos para ocho puestos y habría que descartar a un comunitario y a un extracomunitario. Algo que hasta ahora no había sido necesario por las lesiones en toda la temporada.