La capitana del Valencia Basket, Queralt Casas (18/11/1992, Bescanó), ha hallado en València la ciudad en la que quiere "vivir". Días después de la histórica Liga conquistada en Salamanca, la mujer que más veces ha vestido la camiseta ‘taronja’ hace balance de lo logrado y proyecta su próximo reto: el Eurobasket de junio con la Selección.

Pasados los días, ¿cuál ha sido el momento más especial como campeona de Liga?

Es difícil elegir, es un conjunto. Todos los momentos fueron únicos. Cuando quedaba un minuto y medio nos mirábamos unas a otras en la pista con una sonrisa y la piel de gallina. La celebración con los aficionados que viajaron, llegar y ver en la estación tanta gente, la fiesta en La Fonteta con la familia ‘taronja’, incluso con Juan (Roig) y Hortensia (Herrero).

Pensaba que me diría el instante levantando la copa... Eso tiene que ser una gozada.

La verdad que sí (sonríe). Por el título que es, en una liga en la que el nivel subió mucho, hemos sido las más regulares, primeras... La Copa es muy bonita, pero la LF Endesa es el premio a la lucha de ocho o nueve meses.

En lo personal, año para enmarcar: capitana, jugadora con más partidos, nacional más valorada, cuarto título aquí... ¿Qué podía pedir más?

Ojalá hubiese caído también la Copa, los deportistas siempre pedimos más. Pero, echando la vista atrás, estoy muy satisfecha con el trabajo del grupo y con el mío, por como ayudé cuando sufrimos lesiones de jugadoras importantes.

La verdad es que estaba dispuesta a estar más tiempo en el extranjero... hasta que me llamó el Valencia, no dudé en firmar el contrato por el proyecto

Por cierto, ¿recuerda cómo le convenció Esteban Albert cuando jugaba en Francia?

Sabía que volvería a España, a mi país, con mi gente, pero estaba dispuesta a haber estado más en el extranjero... Hasta que llamó el Valencia proponiendo un proyecto. No me lo pensé, le dije a mi representante que me enviase el contrato sin dudarlo. María Pina ya me había comentado la ambición del club, que se iba a apostar por el femenino. A la vista está que se cumple con creces.

Tras una campaña 21/22 de mucho estrés, en la pretemporada de hace un año dijo en SUPER: «¡Queralt ha vuelto!». Dicho y hecho.

No miento, si no lo siento, prefiero no decirlo que no cumplirlo. La mente es lo principal, prefiero el cansancio físico al mental. El año anterior había sido muy duro para todas las de la Selección, enlazamos como dos años sin parar ni diez días. La última pretemporada fue muy distinta, no estuvimos en el Mundial y tuve mes y medio sin presión, para estar con los míos y cargar las pilas. Desde el inicio me sentí fresca de mente, feliz día a día, todo eso ayuda... Totalmente diferente al año anterior, en el que me había cambiado hasta el carácter, no quería ni que me hablaran... no era yo.

Queralt se siente una valenciana más, pero no habrá perdonado unos días en Girona.

Y tanto, he estado con la familia antes de ir con España. Aunque, hoy, me veo más en València que en Girona. Eso sí, en verano, en casa (sonríe). Viví en Barcelona y Madrid, y mucha gente y tráfico me agobian. València tiene de todo y no agobia. El secreto es sencillo, tiene de todo: buen clima, buena gastronomía, paella, la gente que he conocido, cerca de mi casa. Estoy muy a gusto.

¿Cuál fue el peor momento de la temporada?

Las lesiones. Una sufre cuando ve que una compañera no puede ayudar. A lo que se añade el desgaste de tener que dar todas dos o tres pasos adelante para suplir a ‘jugadorazas’ como Cris y Alba, que hubo tramos incluso sin ninguna de las dos. Todas dimos la cara. Luego, por supuesto, el mazazo de la Copa, llegamos agotadas de los tres partidos de cuartos en la Euroliga.

En el palmarés del VBC y en el de Queralt falta la Euroliga.

¡Claro! Eso no va a ser fácil ni tan pronto, pero ojalá algún día celebremos el mayor título de Europa.

Hay muchas ganas de estar otra vez con España después de no haber ido al Mundial, y también de competir con Miguel Méndez, del que guardo buen recuerdo

¿Confía en que se mantenga el bloque de campeonas?

El proyecto es un núcleo de españolas con nivel y carácter, que fortalece al equipo. Y salta a la vista, Leti y yo estamos cuatro años, Cris y Raquel, tres. Luego hay fichajes extranjeros que son la bomba. La calidad humana del equipo es buenísima, y eso suma.

¿Hay unas ganas especiales por este Eurobasket?

Sí, es un gustazo estar en este grupo, muy unido. Estoy con muchas ganas de competir con el nuevo seleccionador (Miguel Méndez), al que conozco de Rivas y tengo muy buen recuerdo.

¿Como mujer deportista, qué sintió al ver La Fonteta con 7000 personas apoyándoles?

Me emociona aún, es maravilloso. Lo merecíamos tras años demostrando que el baloncesto femenino es precioso y gusta verlo. Estuve años fuera, y ahora, noto la diferencia, se ha avanzado mucho. Hay que seguir enganchando y dando visibilidad. Nosotras tenemos la mejor afición. Así lo siento.