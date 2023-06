Desde que anunció su despedida, ha vivido una semana llena de emociones con el colofón del miércoles en La Fonteta. ¿Cómo la ha vivido?

Han sido muchas emociones seguidas y la verdad, hasta estoy un poco cansado, ha sido un no parar y estoy muy agradecido de todas las muestras de cariño que me han llegado de mucha gente.

Y este viernes, rumbo a Bélgica ya. ¿Cuándo le volveremos a ver por València?

No lo sé muy bien, aunque sí es verdad que dentro de cinco meses tengo que volver unos días para ponerme un implante en la boca (ríe). Seguro que volveremos unos días cada vez que tengamos un hueco y en vacaciones.

¿Cómo llegó a decidir que se acababa su etapa en el Valencia Basket?

Ha sido una temporada muy difícil y he tenido mucho tiempo para pensar, ya tenía la idea en la cabeza desde febrero o marzo. Aunque no era definitiva, me daba cuenta de que la recuperación de la rodilla me estaba costando más y no sabía si iba a poder volver a jugar aquí o no. Fue la primera vez que me planteé volver a casa y jugar un año más allí. La idea es seguir jugando, no quiero retirarme con la sensación de estar lesionado y no poder terminar mi carrera en la pista.

¿Tiene claro que será sólo un año más o hay opciones de alargar más años la carrera?

Va a depender un poco de cómo vaya la temporada que viene, si el cuerpo y la cabeza aún aguantan.

¿Y después del baloncesto...?

La verdad es que aún no lo tengo muy claro, pero una vez me retire, igual salgo del mundo del baloncesto y del deporte porque hay más cosas. El baloncesto ha sido mi vida desde pequeño, pero al final de tu carrera, piensas también en otras opciones, me dejaré llevar cuando pase.

En el Valencia BC ya sabe que tendrá siempre las puertas abiertas. ¿Qué supone que le retiren la camiseta y que vaya a dar nombre a una pista de L’Alqueria?

Para mi es lo máximo esto, sobre todo al haber tenido el ejemplo de Rafa Martínez y todo lo que hizo en el club. Estar ahí al lado suyo y de otras leyendas como Nacho Rodilla y Víctor Luengo es el honor más grande que te puede dar el club y estoy muy orgulloso y agradecido de todo lo que he vivido aquí. Ha sido un viaje maravilloso, diez años en el mismo club y siendo extranjero no es muy común pero es señal de que tanto yo como el club hemos estado a gusto.

Decía San Emeterio que es el mejor ejemplo que pueden seguir los jóvenes de L’Alqueria, y sin haberse formado aquí...

Con todo el proyecto que tiene el Valencia Basket y lo que significa L’Alqueria para el club, es importante tener referentes. Yo cuando era joven también me fijaba en jugadores del primer equipo. Cuando eres pequeño sueñas con ser jugador profesional, te fijas en ellos, intentas imitarlos, yo llevo diez años en el club y que digan que soy un ejemplo para los niños es el mayor orgullo.

Le definen como el hombre de la sonrisa eterna y se lleva cientos de amistades de València, pero ¿cuáles son las más especiales?

Está claro que hay dos compañeros en València que son algo más especiales. El primero es Rafa Martínez, estuvimos seis años juntos, cuando llegué me acogió como si nos conociéramos desde hace mil años, aunque él es así, va a cualquier pista y habla con todo el mundo aunque nunca haya jugado con ellos. Nunca olvidaré cómo me acogió, tenemos una relación muy especial, no hemos perdido el contacto en ningún momento y es una amistad que se queda de por vida. El otro jugador es Dubi, el único que ha compartido los diez años conmigo. Nuestras historias han ido un poco en la misma línea, aunque llegó un año antes que yo. Encontramos nuestro sitio aquí y somos más del Valencia Basket que de ningún otro equipo en nuestro país. Es de esas personas a las que tengo muchísimo cariño y tanto él como Rafa son amigos de por vida. Pero me llevo muchos amigos, tengo muy buena relación con Guillem (Vives), con Fernando (San Emeterio), Mike Tobey y podría seguir diciendo nombres hasta mañana.

Incluso de fisios y miembros del club, seguro. Por las lesiones, ha tenido que pasar mucho tiempo con ellos...

Así es, pasas muchas horas ahí que no son las horas que la gente ve, pero la recuperación de lesiones es algo muy particular y se pasa mal porque uno quiere jugar. Son días duros y ellos siempre están ahí, para tratarte, para entrenar contigo, para ayudarte, algunos de ellos me han visto más que a su mujer en los últimos años. Agradezco a todas estas personas que han estado todo este tiempo a mi lado.

Al margen de las lesiones. ¿Le gustaría borrar algún momento de su etapa en València?

El momento para olvidar sería la final contra el Unicaja en la Eurocup, aunque la verdad es que sacamos lecciones de allí que nos sirvieron para más adelante y acabamos ganando la Liga. Fue una temporada excepcional en la que llegamos a tres finales, perdimos dos pero ganamos la Liga. Mejor momento no diría ninguno en concreto porque fue el camino hasta llegar allí.

Hubo una temporada en la que se fue del club y volvió poco después, con el curso ya empezado. ¿Cómo recuerda aquel episodio?

Fue un momento duro para mí porque venía de dos años duros por una lesión en la rodilla y sabía que había dado el 100% para estar, pero cuando te vuelves a operar y acabas contrato, por una parte entiendes al club, pero no por eso duele menos porque yo estaba muy a gusto en València y era un sitio ideal para desarrollar mi carrera. Cuando se acabó aquella primera etapa después de cuatro años fue duro.

¿Cómo le gustaría que le recordaran con el tiempo?

Me gustaría que me recordaran como alguien más que un jugador, como alguien que lo dio todo y pudo mucho orgullo en defender la camiseta del club, que fue siempre muy especial para mí. Pero me gustaría que se quedaran más con la persona que hay detrás del jugador, con alguien que sacaba siempre una sonrisa y buscaba siempre lo más positivo para el club.

¿Qué le dio València como ciudad?

Muchos amigos, tanto dentro como fuera del club, mi hijo nació aquí y eso es para toda la vida, Matteo siempre será un valenciano más.

Se va siendo el cuarto máximo anotador en la historia del club y el máximo asistente. Deja el listón alto...

Lo de los números es algo que no me fijo mucho, eso lo lleva más Guillermo (jefe de prensa), es algo que viene con el camino que has hecho y estoy orgulloso de todo esto, pero lo más importante para mí siempre ha sido el equipo y el foco siempre ha estado ahí.

Última temporada complicada

Esta última temporada fue dura a nivel personal por la lesión y a nivel grupal por el equipo. ¿Cómo la ha vivido?

Así es, es lo personal, sabía que mi tiempo aquí se estaba acabando y me habría gustado terminar todo esto de otra manera, fue duro mentalmente porque siempre había un hueco de esperanza para volver a jugar y lo dimos todo para intentarlo, pero al final nos hemos quedado a las puertas porque me faltaba poco. Llegamos tarde. La temporada del equipo tampoco ha sido buena y ha sido duro, hemos sufrido mucho para intentar ser un equipo y sacar las cosas.

¿Cómo explica lo que ha pasado este año?

Se juntaron varias cosas y lo hemos hablado ya dentro del vestuario, ha habido cambios, entrenador nuevo, jugadores nuevos, , la adaptación a lo que quería el entrenador junto a los jugadores que llegaron creo que nunca la llegamos a lograr, nos faltó ser más un equipo tanto en la pista como fuera.

No llegaron a coincidir nunca por las lesiones, pero llegó a haber seis bases en la plantilla. ¿Había vivido alguna situación con tanta competencia en su posición?

Nunca, podíamos haber jugado un partido de tres por tres sólo con los bases (ríe), nunca había pasado, pero hubo lesiones, Martin no volvería antes de febrero, yo me lesioné en noviembre y el club buscó soluciones.

Futuro de Dubljevic

A falta de ver si al final renueva o no Dubljevic y por los cambios que se esperan, ¿siente que se acerca un fin de ciclo en el Valencia BC?

Depende lo que pensemos que es el ciclo, el mío sí ha acabado.

En lo que respecta a jugadores que habéis estado en la época más exitosa del club...

Dubi lleva muchísimos años en el club, Rafa se fue hace cuatro años, Fernando hace dos, ahora me voy yo, a ver lo que pasa con Dubi pero es verdad que un bloque de jugadores que ganamos los últimos títulos se está acabando.

¿Qué sensación tiene con Bojan?, ¿Le cuesta imaginárselo con otra camiseta?

Sí porque ha sido y es un hombre de club total, no sé cómo van las negociaciones, pasé por una situación similar y le intento ayudar en llevarlo lo mejor posible, pero ojalá lleguen a un acuerdo porque Dubi es del club total y siempre en València, será de los más grandes que ha pasado. Ahora a sus 32 años, que se tenga que buscar otro equipo sería un poco raro, pero la solución está entre el club y Dubi.

Conoce de primera mano el proyecto futuro del club con L’Alqueria y el nuevo pabellón. ¿Qué futuro inmediato le ve?

La inversiones que se están haciendo aquí son brutales, una vez esté el Roig Arena, ningún club tendrá un pabellón y así ni tampoco algo como L’Alqueria. Es un club absolutamente top y de Euroliga, este año los resultados no han acompañado, pero el club quiere consolidarse en la Euroliga y ojalá dentro de poco puedan estar jugando una Final Four.

Este año ha visto crecer de cerca a algunos jóvenes de L’Alqueria. ¿cómo les ve?.

Muy bien, son chicos que tienen hambre, muchas ganas de aprender y con talento, pero es un camino largo y duro y la paciencia va a ser clave para ver hasta dónde pueden llegar, pero está claro que el L’Alqueria hay un gran proyecto.

Decía antes que había llegado un poco tarde para despedirse jugando. Entiendo que ya está casi recuperado de su lesión, ¿no?

Sí, aún no estamos al 100%, pero estamos acercándonos y voy a aprovechar el verano para seguir la puesta a punto y empezar la temporada a tope.

¿Tiene en mente la idea de intentar volver a la selección?

No, es una puerta que cerré ya el año pasado y hay que ser realistas, le próximo gran torneo para Bélgica será en dos años y para mí, esta etapa está acabada y hay jóvenes que tienen que entrar ahí y darnos alegrías.

Entiendo que en aquella decisión tuvo mucho que ver su deseo de intentar estar al máximo en el Valencia BC y más tras alguna lesión...

La decisión fue muy dura porque la selección siempre ha sido muy importante en mi carrera, era como elegir entre dos cosas que no podías elegir. Fue duro pero el tiempo habría llegado igualmente.

Pocos jugadores pueden decir que han jugado en el mismo club que su mujer y en la misma temporada...

Sí, fue muy especial porque Jana también luchaba por encontrar su sitio, primero jugó en el Claret, luego tuvo la oportunidad de entrar en el Valencia Basket, después en el Estudiantes, volvió para jugar unos meses más y siempre luchó para conseguir un sitio en el equipo y creo que se lo merecía. Estábamos aquí los dos y muy agradecidos de poder haber compartido experiencia en el club. Será una historia muy bonita para contarles a nuestros hijos.