La última camiseta que el base Sam Van Rossom vistió sobre el parquet de la Fonteta en un partido oficial del Valencia Basket es la última adquisición del museo de camisetas históricas que se puede ver en la recepción de L’Alqueria del Basket.

Fue el propio base belga el que entregó y depositó en la vitrina esa equipación con su dorsal 9 que lució el 22 de noviembre de 2022 en un partido de la Turkish Airlines EuroLeague ante el Real Madrid que fue su último choque como taronja. Van Rossom fue el máximo anotador de ese encuentro con 17 puntos.

Doble presencia en el museo

No es la única camiseta de Van Rossom que descansa en la galería-museo de L’Alqueria del Basket, ya que hay un ejemplar de la equipación retro conmemorativa de los 1.000 partidos en acb de la temporada 2015-16 que le pertenece en las vitrinas.

Número 9 retirado

Aunque la que acaba de ingresar sí que será la última con el dorsal 9 para un jugador del primer equipo masculino tras la decisión desvelada en el homenaje del pasado miércoles de retirar este número y concederle una pista en su honor en L’Alqueria del Basket.

En el momento de entregar la camiseta, Sam reconocía que "es un honor muy grande y me llena de ilusión. Y sobre todo para los niños también. Cuando yo era un niño siempre me fijaba mucho en los jugadores del primer equipo de donde estaba jugando yo. Eran mis ídolos, me fijaba en ellos para copiar su juego. Y siendo aquí significa todavía más. Este es un Club que tiene una cantera muy grande, muchos niños vienen aquí a entrenar en unas instalaciones que son una de las mejores de Europa. Ellos vienen con ilusión y si puedo ayudarles a transmitirles los valores que he tenido durante mi carrera o que se fijen en mí, en el juego o lo que sea, es un honor muy grande poder estar aquí”.