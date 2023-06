España afronta este jueves su partido de cuartos de final del Eurobasket y lo hace ante una Alemania que llega con menos descanso después de haber tenido que jugar la eliminatoria de cuartos de final el martes ante Eslovaquia.

Un duelo que permitirá ver a cinco taronjas en pista, con las españolas Raquel Carrera, Queralt Casas, Cristina Ouviña y Alba Torrens y la alemana Marie Gülich, que brilló en la clasificación de su selección para cuartos, con 26 puntos y nueve rebotes, para 33 de valoración.

Pero en el partido de este miércoles (20.45 Teledeporte), hay algo más en juego que el billete a semifinales, ya que las ganadoras se asegurarán una plaza en el torneo preolímpico para los Juegos de París de 2024. En caso de derrota, aún habría opción de lograr el quinto y último billete, aunque estaría en juego con los otros tres equipos que caigan eliminados en cuartos de final.

El torneo dividió su primera fase en dos ciudades, Tel Aviv y Liubliana, pero tanto los cuartos de final, como las semifinales y la final del torneo se jugarán en la capital eslovena, a la que España llegó este martes desde Israel.

Las claves para Méndez

El seleccionador español Miguel Méndez aseguró, ante el encuentro de cuartos de final del Eurobasket 2023 que disputarán ante Alemania en Eslovenia, que sus jugadoras saben disputar estos encuentros pero también asumió que su rival tiene una ventaja física que se compensará sólo con talento y que le hará falta «garra».

«Las jugadoras saben muy bien lo que tienen que hacer, tienen mucha experiencia en este tipo de partidos. No solo de los últimos años, no solo en la Liga y en competiciones europeas sino en selección. Estos partidos los saben jugar. Alemania es un equipo con capacidad para sacarte de lo que quieres porque hay situaciones que no se pueden arreglar. La diferencia física está, la diferencia de kilos está, la diferencia de centímetros está y la táctica muchas veces no te ayuda a corregir estas situaciones», afirmó el seleccionador.

Méndez apuntó que será necesario que hagan una buena «lectura táctica» y tener un «buen día» pero no valdrá solo con eso. «Necesitamos pelear, garra, no irnos del partido y pasar los malos momentos juntos, que es lo que mejor hacemos y sin volvernos locos. Hay que competir hasta el final y si no es con unas armas, con otras pero competir hasta el final», añadió.