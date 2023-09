Luis Arbalejo comparecíó este martes en la sala de prensa de La Fonteta para valorar el nuevo proyecto que lidera como responsable de la dirección deportiva del Valencia Basket y aunque dejó claro que aún falta cerrar un fichaje exterior, también explicó que su llegada se puede retrasar un tiempo. "Cuando haces una plantilla, las últimas incorporaciones son las más complicadas, hace unas semanas teníamos una idea de plazos, pero primero queremos ordenar lo que hay en casa, que cada uno esté a su mejor nivel, tener a Ojeleye, sin él se ha notado mucho, pueden ser unos meses, no está claro. La idea era tener 14 jugadores, pero por la fascia de López-Arostegui y los plazos de Martin, queremos esperar para acertar. Nos queda una plaza, pendientes de si lo incorporamos o no, creo que sí, pero veremos y según los plazos de recuperación de López Arostegui y de Hermannson".

Respecto al resto de cambios, añadió que "es verdad que hemos hecho muchos cambios, doce cambios, siete fichajes, dos preparadores físicos, un ayudante, un responsable de datos y un director deportivo. Lo ideal sería que hubiera más continuidad, pero estamos construyendo y había que cambiar algunas cosas".

Caso Hermannsson

Decidimos apostar por Martin, los médicos decían que iba bien, pero se desprendieron trozos de cartílago, había que operar e incorporamos a Stefan Jovic, que vine de brillar en el Zaragoza en el Mundial, no podíamos estar tantos meses sin esa figura. Había un informe médico que decía que estaría bien a corto plazo.

Equilibrio en la plantilla

Robertson es el máximo anotador de la ACB, es un retopara él jugar en el Valencia y en la Euroliga. Hemos buscado equilibrio entre estrellas y otros que tienen una gran oportunidad. Jovic lleva nueve Euroligas, otros tendrán su primera oportunidad. Ojeleye está parado pero va a ser uno de los más determinantes de la ACB y de nuestro equipo.

Reuvers es un cuatro abierto, le hemos incorporado tres años, estuvo bien en la Cibona y es diferente. Inglis, dos veces campeón Eurocup, está consolidado en ACB y Europa, es jugador complementario del resto de interiores.Brandon Davies llema 11 Euroligas, tres en Barcelona.Touré, en Turquía no jugó Euroliga, pero sí contra Efes o Fenerbahce".

Cantera

Hicimos la cesión de Millán Jiménez a Burgos, será uno de los mejores de LEB Oro, viene de ser MVP en un torneo y con posibilidades de volver. Lucas Marí alternará el LEB Plata y el primer equipo y otros jugadores del filial que ayudarán en dinámica del primer equipo.

Mensaje a Nate Reuvers

Hace falta un tiempo para jugar mejor al baloncesto, Tenerife y Unicaja jugarán mejor ahora. Luego hay una parte innegociable, por deseo, el otro día a Reuvers le sobrepasa un poco el partido, se le veía cansado, es su primer partido y le vino un poco grande. Robertson no estuvo suelto y luego hay otra parte que habrá que entrar en algún caso en concreto. Girona no nos puede ganar en casa y nos gana, no estoy contento. Jugando mal teníamos que ganar al Girona.

Me preocupa la parte del encaje, no creo que Reuvers fuera por falta de esfuerzo y de corazón, el partido le vino grande porque se agobió. Igual otros menospreciaron al rival por su presupuesto pequeño y algunas bajas, quizá hubo un exceso de confianza. Me preocupa que algunos jugadores sean conscientes de dónde están. Me preocupa, pero llevamos una jornada. Iremos tocando teclas, iremos cambiando roles, hablando con jugadores parra conseguir la mejor versión del equipo. La imagen no me gusta, vamos a mejorar, otras cosas requerirán más tiempo.

Apoyo a Mumbrú

Álex lleva cinco años como entrenador, logró el ascenso, tres años en Bilbao, se metió en la Copa, en Europa, hizo cosas muy interesantes, otros clubes han tomado riesgos como el Barça, él lo ha hecho bien como jugador también. Tengo la esperanza de que sea uno de los mejores entrenadores de la ACB, que se acople, se adapte.

Próximos partidos

Si perdemos con Tenerife, Málaga y Mónaco, intentaremos ganar al Obradoiro. Podemos ganar los dos o perder los dos, iremos gestionando las situaciones. El Monaco es uno de los mayores presupuestos de la Euroliga. Ojalá lleguemos al partido de Mónaco 3-1 y si no, iremos gestionando semana a semana y partido a partido.

Fichaje condicionado

Hemos conseguido clarificar y reducir, mi objetivo eran 14 jugadores, De Larrea y Lucas Marí, pero son muchas cosas. Hay que tener cuatro jugadores de formación que no podemos rotar. Si es extracomunitario no puedes rotar a los nacionales.