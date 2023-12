Álex Mumbrú volvió a ver ante el Estrella Roja al Valencia Basket que quiere, aunque fuera sólo en la primera parte. Eso sí, a pesar del sufrimiento en la segunda, pone también el valor la capacidad de lucha y de no venirse abajo en un equipo que fue encontrando soluciones apoyada también por la afición.

Valoración del partido

La primera parte fue nuestra, hicimos un buen baloncesto, con buena anotación y defensa, compartiendo el balón. El Estrella Roja apretó tras el descanso, defendieron bien las líneas de pase, hubo menos fluidez, algún tiro que no entró y nos habría venido bien. Eso nos hizo estar más dubitativos. En el último cuarto estuvimos serios, podíamos haber sentenciado antes el partido. Nos complicamos el partido, pero estoy contento por el equipo, necesitábamos la victoria anímicamente. Estoy contento por La Fonteta, nos han empujado todo el partido, han estado impresionantes, de diez, nos vamos para medirnos al ASVEL, jugamos en 48 horas, hay que recuperarnos físicamente y lo bueno es que teníamos a casi todo el equipo a disposición, era importante tener más o menos a todo el equipo al completo

Menos rotación

Hicimos la rotación más corta, creíamos que era lo mejor para este partido, pero dejamos cinco fuera que van a entrar, necesitamos su energía para entrar el próximo día, hacer el equipo largo es importante y lo será que Nate o Martin puedan ayudarnos y nos den energía. Con tres partidos y necesitando estar bien defensivamente, necesitamos ir rotando para tener energía en todos los partidos.

Peor tras el descanso

Ellos subieron líneas, trajeron su equipo más físico, nos sacaron de la pista en algunos momentos, no podíamos pasar tan bien, jugábamos más desde el bote, pero el Estrella Roja es un gran equipo y sabíamos que nos costaría. Tenía claro que no sería un partido fácil, ellos lo hicieron bien, fallamos alguna canasta fácil y con nuestra dinámica, era complicado.

Cuatros abiertos

Me deja buenas sensaciones poder haber ido rotando, encontramos en Víctor el abrir el campo, que nos estaba costando cuando se cerraron, necesitábamos ese cuatro abierto, también con Semi, pero cada partido es diferente, en la primera parte les hicimos daño en el poste bajo, en la segunda quisieron cerrarlo, el equipo crece y es importante que siga así esté quien esté en pista.

Ojeleye y Claver juntos

No pruebo en pista lo que no hemos entrenado, en el momento en el que se cerraron y no teníamos espacios, tuvimos que abrir el campo con Víctor y Semi. Nate también nos ayudará en esto. Víctor ha hecho un esfuerzo muy grande, ha jugado los 13 o 14 últimos minutos seguidos, veremos su recuperación y a ver cómo está para jugar contra el Asvel.

Lección de futuro

De cara al futuro lo más importante es cómo hemos leído la defensa en la primera parte, pasarnos la pelota, encontrar las ventajas donde las teníamos. En la segunda parte nos hicieron jugar desde el bote, es lo que menos me gusta pero fuimos capaces de mantener la paciencia para jugar a lo que querían.

Tranquilidad al final

La primera parte fue muy buena, como la del Baskonia, pero esta vez seguimos luchando, lo dimos todo, buscábamos soluciones y jugamos contra grandes equipos y se ve, estamos muchos con seis victorias. Ellos nos obligaron a jugar a lo que no queríamos, pero encontramos soluciones poco a poco.

Regreso de Hermannsson

Ojalá tenga minutos Martin, no puede jugar tres partidos, quizá ni dos por semana aún, estaba porque pensábamos que podíamos necesitarlo, pero Jovic y Jones han llevado bien el equipo y no lo hemos necesitado, pero si hubiera hecho falta, habría entrado a pista.