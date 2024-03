Mumbrú: "Llevamos tiempo haciendo un buen baloncesto"

Álex Mumbrú se motró muy satischo con el nivel exhibido por su equipo este domingo 10 de marzo ante el Monbus Oradoiro al que superaban por un contundente 75-97, destacó el "ataque coral" de su equipo para acabar con la resistencia del Monbus Obradoiro, apenas dos días y medio después de un partido "de mucho desgaste" ante el Barça en la Euroliga. Una victoria que da tranquilidad al equipo en la Liga Endesa y que Mumbrú considera muy importante.

Partido controlado durante casi los 40 minutos

"Sabíamos que teníamos que empezar a un buen nivel porque era importante desde el primer cuarto mostrar nuestra mejor versión. Así ha sido en el primer y el segundo cuarto, luego ellos apretaron en el tercero y ahí hemos tenido tres o cuatro minutos de descontrol. Pero a partir de ahí hemos estado bien hasta el final", analizó.

El técnico taronja elogió la capacidad de sufrimiento de los suyos para impedir la remontada obradoirista cuando los de Moncho Fernández se acercaron a tres puntos (50-53) en el inicio del tercer cuarto.

Un rival peligroso

Mumbrú resaltó que pese a su posición en la clasificación, o tal vez por eso. sabían que los gallegos no se rendirían fácilmente: " El Obradoiro está al límite y necesita ganar partidos, por eso sabíamos que iba a volver. En el descanso lo hablamos. Fue muy importante no dejarles ponerse por delante porque eso anímicamente nos ayudó a romper el partido", subrayó Mumbrú, quien recordó que el pasado verano sufrieron "muchos cambios" en su plantilla

"Llevamos tiempo haciendo un buen baloncesto. No es fácil adaptar esos siete u ocho cambios en tan poco tiempo. La continuidad es muy importante cuando estás en una competición en la que no paras y no tienes tiempo para entrenar", afirmó.

El análisis de Moncho Fernández

Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, apuntó al pobre rendimiento defensivo de su equipo como la clave del cómodo triunfo del Valencia Basket en el Multiusos Fontes do Sar.

"Defensivamente hemos estado bastante mal durante todo el partido, tanto desde el punto de vista táctico como desde el punto de visto técnico. En el primer cuarto eso nos impidió coger ritmo, lo solucionamos en el segundo cuarto pero ese triple sobre la bocina -de Chris Jones- fue un puñal porque te podías ir al descanso seis abajo", analizó.

Moncho Fernández da instrucciones a sus hombres / EFE

"El tercer cuarto fue el mejor defensivamente -continuó- pero en ataque estuvimos muy mal, fallando prácticamente tres bandejas consecutivas que hicieron que nuestro esfuerzo no fuera fructífero. Luego en el último cuarto eso nos pesó. Creo que no hemos merecido acabar 22 abajo pero así fue".

El técnico del Obradoiro espera que su equipo aproveche su "experiencia" de vivir por evitar el descenso en temporadas anteriores para salir de la crisis de resultados en la que se encuentra.

"Tenemos que lograrlo entre todos, ser conscientes de quiénes somos y a quién representamos. No es solo la profesionalidad, es una tarea de todos y en eso estamos trabajando", subrayó.

A Moncho Fernández no le sorprendió el recibimiento de su afición al canadiense Kassius Robertson porque "ha estado aquí tres temporadas dando muchas alegrías y es bonito ver cómo la gente agradece ese trabajo que hizo".