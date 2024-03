"Gran Canaria hizo un comunicado y ha recibido un buen arbitraje"

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, felicitó al Dreamland Gran Canaria por el triunfo ante su equipo en la Liga Endesa (79-71), aunque mostró su malestar por el arbitraje en un partido en el que acabó con dos jugadores eliminados por personales en la recta final del choque.

"Ante todo, quiero felicitar al Gran Canaria por el triunfo. Han llevado el partido donde lo tenían que llevar", recalcó el técnico taronja. "Hemos hecho 35 buenos minutos, salvo el final. Hay cosas que no entiendo y no suelo quejarme de los árbitros, pero que el rival esté con solo dos faltas al final y nosotros con cuatro jugadores con cuatro personales a falta de seis minutos es demasiada diferencia", subrayó.

"Es demasiada diferencia, lo que nos ha obligado a hacer rotaciones para que no nos eliminaran jugadores. Este es un deporte que tenemos que cuidar entre todos. Ha sido un partido de gran nivel, insisto, y el Gran Canaria ha sido justo vencedor, pero hay cosas que no entiendo", añadió.

Mumbrú recordó el comunicado que emitió el Gran Canaria la semana pasada a renglón del arbitraje del derbi canario, en el que la entidad claretiana mostró su malestar con algunas decisiones: "Hicieron un comunicado y hoy han tenido un buen arbitraje".

A la pregunta de si el club levantino debería tomar una decisión similar, el preparador catalán se mostró mesurado: "Son cosas que se deberían hablar, pero entonces entraríamos en un círculo continuo. ¿Y dónde paramos entonces?", preguntó Mumbrú.

"Ahora tenemos un partido importante ante el Asvel. Lo bueno que tiene Europa es que te permite cambiar el chip y pasar página lo antes posible", concluyó.

Lakovic no cree que le beneficiaran

Lakovic también entró a valorar sobre el papel arbitral, después de las quejas mostradas por el técnico del Valencia Basket, Álex Mumbrú: "Yo creo que los errores fueron en los dos lados. No obstante, y ha diferencia de antes, lo que ha cambiado es que los árbitros han venido a mí y me han dicho 'hoy has estado ejemplar'. Eso me han comentado".