Mumbrú: "Estamos avergonzados, el partido nos ha pasado por encima"

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, pidió disculpas por la derrota y por la manera en la que perdieron este jueves ante el ASVEL Villeurbanne, admitió que se quedan sin apenas opciones reales de llegar al 'play-in' e la Euroliga y dijo sentirse con fuerza para continuar al frente del proyecto.

Pide perdón a la afición

"Lo primero es pedir disculpas a la afición, nos sentimos avergonzados por este partido. Teníamos mucha presión y ellos cero y se ha notado cuando al inicio nos hemos colapsado por la zona, en el tercer cuarto estábamos atenazados por completo. Nos jugábamos mucho y no hemos estado a la altura", admitió en la rueda e prensa posterior.

"Nos ha pasado el partido por encima. Había gente que estaba con demasiada responsabilidad y otros que jugaban por libre. Nos hemos de responsabilizar de lo que ha pasado y yo el primero de no haber podido volver al partido al inicio del tercer cuarto de no haber tenido tanta ansiedad", señaló.

Quiere seguir al frente del equipo

El técnico aseguró que se ve con fuerza aunque admitió que fue un "día duro" y el "peor partido de la temporada". También, señaló, lo fue especialmente para él , que lleva semana siendo silbado por la afición desde que sale a la pista e igualmente sucedió ante el ASVEL.

Mumbrú dijo que hasta ahora ha recibido "el apoyo que necesita un entrenador" y agradeció la confianza del club. Igualmente señaló que no había pensado si entendería ser destituido. "No he pensado en el futuro, estoy apenado, se ha visto al equipo roto.Puedo controlar lo que puedo controlar, venir mañana y trabajar duro para que el equipo esté bien el domingo", apuntó.

Ya piensa en la Liga y en el Baskonia

El técnico aseguró que ni sabía si aún les quedaba alguna opción de clasificarse pero dijo que deben hacer un buen partido el domingo ante el Baskonia en la acb y la semana que viene ante el Partizan para cerrar la fase regular. "Se acaba la Euroliga y nos queda la ACB", señaló Mumbrú.

Por su parte, el técnico del ASVEL, Pierric Poupet, se mostró orgulloso del triunfo de su equipo y más por los problemas físicos con los que afrontaban el choque.

"Jugamos un gran partido, nos enfrentábamos a un equipo sólido y atlético. Sabíamos cuánto necesitaban la victoria e hicimos un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de mi equipo y de mi cuerpo técnico. Hemos demostrado que podemos formar parte de la Euroliga y espero que mostremos esa misma cara ante el Barcelona en el último partido", señaló.