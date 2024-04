"Es un buen momento para demostrar que pertenecemos a la Euroliga"

Chris Jones era designado por primera vez como jugador de la semana en la Liga Endesa después de conseguir el pasado domingo ante el Baskonia igualar su mejor registro anotador con 27 puntos y su mejor marca de valoración como taronja con 37 créditos. El exterior taronja dice que fue notando esas sensaciones positivas “conforme avanzaba el partido, por cómo estaba yendo. Siempre es importante tener un buen inicio de partido, anotando un par de tiros o yendo a la línea de tiros libres. Había un tipo diferente de energía en la Fonteta, empecé a anotar pronto y mis compañeros me encontraron. A partir de ahí, traté de seguir así durante todo el partido. Fue emocionante ser elegido como el jugador de la semana, pero siento que este premio no es solo un reconocimiento individual. Es más como un reconocimiento al equipo, ya que sin ellos no sería posible. Así que estoy contento por ello”.

Su combinación con Semi Ojeleye permitió al equipo taronja volver a ganar un partido 18 años después con dos jugadores con 30+ de valoración. Jones asegura que “tener a Semi a mi lado en la pista, tenerle en el equipo, es muy bueno para nosotros. Especialmente cuando está jugando a un gran nivel, es una amenaza tanto dentro como fuera de la zona. Atrae muchísima atención y eso hace el trabajo mucho más fácil para los demás. Mientras podamos encontrarle, estamos en buenas manos”.

Euroliga

El equipo taronja cerrará su participación en la Turkish Airlines EuroLeague visitando Belgrado para jugar en el Stark Arena un partido en el que los dos equipos pueden saltar a la pista sin nada en juego a nivel clasificatorio pero en el que Valencia Basket quiere acabar dando la mejor imagen posible. Chris Jones comentó: “Es un buen momento para enfrentarnos al Partizan. La derrota que tuvimos contra el ASVEL fue muy decepcionante, pero la forma en la que salimos adelante contra un gran equipo como es Baskonia en la Liga Endesa nos ha dado un impulso de cara al partido del viernes. Es un buen momento para demostrar que pertenecemos a la Euroliga”.

El base taronja recalcó: “Nunca había tenido ninguna duda de que pudiéramos hacer algo especial en la Euroliga. Todo dependía más del momento en el que consiguiéramos que todos encajáramos en el momento adecuado. Creo que no hay mejor momento para encajar que ahora, que estamos acercándonos a los playoffs de la acb. Tenemos la oportunidad de acabar la Liga Regular de la forma que queremos y llegar a los playoffs con algo más de experiencia a nuestras espaldas”.

Calendario

De los seis partidos que quedan en la Liga Endesa, tres son en la Fonteta. Y los tres ante rivales que están también en la lucha por posicionarse lo mejor posible dentro de los ocho primeros como el Lenovo Tenerife, el Joventut Badalona y el Real Madrid. Como asegura Chris Jones “para la gente que tenemos en el vestuario, tanto jugadores como los entrenadores, tener a nuestra afición detrás nos aporta una energía muy especial. No es solo algo que queramos, es algo que necesitamos. Vamos a jugar partidos muy duros como el de Baskonia, da igual que sea Euroliga o Liga acb. Los próximos partidos de la Liga Endesa van a ser muy importantes para nosotros. Así que contar con su apoyo va a ser vital para nosotros”.