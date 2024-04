Proyecto taronja con Chris Jones con o sin Euroliga

Una jornada más, Chris Jones, Brandon Davies y Semi Ojeleye fueron claves en la victoria del Valencia Basket en Granada y aún con el cambio de entrenador, mantienen su rol siendo los tres grandes pilares equipo esta temporada. Un ‘Big Three’ que, eso sí, será complicado mantener el próximo curso, aunque el deseo del club pasa por lograrlo y de ahí que haya ya conversaciones con Davies y Ojeleye, con cláusulas de salida en caso de no repetir en la Euroliga.

Una situación que condiciona un año más la planificación, no tanto por el deseo del club de contar con ellos, sino por las opciones que tienen los jugadores sobre la mesa de otros equipos de Euroliga que además pueden mejorar notablemente sus fichas actuales.

Chris Jones, en una acción ante Lluís Costa el domingo en Granada / acb Photo / F. Rodríguez

Eso sí, si con alguno de ellos está tranquilo el Valencia Basket es con Chris Jones, ya que al margen de haber renovado el año pasado hasta 2026, el jugador no tiene ninguna intención de cambiar de aires o de ejercer cláusula de salida alguna, encantado con el club, la ciudad, la afición y su rol en el proyecto deportivo. «El año pasado amplié mi contrato por tres años, me quedan dos años. En eso estoy centrado ahora mismo, no pienso en el futuro. Lo he dicho en entrevistas anteriores, me da igual si jugamos la Euroliga o la EuroCup. Valencia es mi casa y estoy feliz», señaló el estadounidense con pasaporte armenio al ‘Meridian Sport’ serbio.

Una rotundidad que permite trabajar con él como uno de los pilares del proyecto deportivo a corto plazo, a la espera de ver si el club logra retener también a Brandon Davies y a Semi Ojeleye.

Semi Ojeleye, clave con sus 17 puntos y ocho rebotes ante el Covirán Granada / acb Photo / F. Rodríguez

Los casos de Ojeleye y Davies

El caso del último es ahora mismo el que parece más complicado, con clubes ‘top’ de Euroliga que se han interesado por su situación (entre ellos el Barça) y que incluso podrían estar dispuestos a pagar al Valencia BC por su salida si el jugador no pudiera quedar libre en caso de acabar teniendo el equipo taronja plaza para la Euroliga.

Brandon Davies, tras su gran temporada, es también otro de los pívots más cotizados del mercado, aunque en su caso, con su enorme experiencia en Euroliga, el factor familiar y su gran adaptación al club y a la ciudad, pueden jugar a favor de los intereses taronja.

Brandon Davies, defendido por Wiley en el partido del domingo en Granada / acb Photo / F. Rodríguez

Decisión clave durante la Final Four

En cualquier caso, si en las dos últimas temporadas el club tuvo que esperar hasta junio o incluso principios de julio para saber si tendría invitación de Euroliga, está previsto que la composición de clubes de la próxima edición quede definida durante el fin de semana de la Final Four, que se disputará del 24 al 26 de mayo en Berlín. De volver a recibir una invitación, el club tendría un plus para retenerlos, pero en caso de tener que jugar la Eurocup, las opciones de volver a contar con el ‘Big Three’ serían muy remotas, aunque al menos esté atado el futuro de uno de ellos: Chris Jones.