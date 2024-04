Xavi Albert: "La confianza llega a base de trabajo"

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, se mostró muy satisfecho por la continuidad que mostró su equipo en la victoria de este domingo ante el Lenovo Tenerife, la tercera seguida en la acb desde que se hizo cargo del equipo, y por el nivel de confianza que muestran que dijo que es fruto del trabajo.

Un trabajo sólido

"Lo he dicho desde el primer día, quería hacer muy bien la base y poco a poco hacer más. Hemos de continuar enriqueciendo el equipo para ser mejores la semana que viene. La confianza no es una tecla que se toca y se da, es un trabajo. Estoy muy contento con todos los que ayudan a que las cosas vayan bien", apuntó tras el 93-78 ante el Tenerife.

Contento con el equipo

"Ha sido un partido que nos deja contentos, muy serio ante un equipo que está jugando un baloncesto extraordinario. Estoy muy contento por el trabajo aunque ellos han tenido sus circunstancias: un partido entre semana y baja. Pero nos vamos contentos por cómo hemos cerrado el partido, el mérito está en haber jugado 40 minutos muy serios y no haber tenido momentos de desconexión", apuntó.

El entrenador se mostró muy satisfecho por cómo han funcionado en la primera semana sin partido de Euroliga. "Estamos muy contentos porque muchas cosas que hemos trabajado se han visto en la pista y por la concentración para hacerlo los 40 minutos y ante un rival que, situaciones a parte, era de un nivel altísimo", recordó.

"Cada partido nos jugamos cosas muy importantes pero el mensaje está claro: vamos día a día y el entrene del martes nos hará mejor como nos lo ha hecho el del martes pasado", señaló.

No quiere confiarse

En cualquier caso, Albert subrayo que no es "normal" dominar como lo hicieron ante el Tenerife y dijo que se debe disfrutar igual, o al menos él lo hace, de reengancharse a los partidos tras malos momentos. "Las maneras de volver son tan disfrutables como el partido de hoy. Espero que la gente haya disfrutado y se haya identificado con el equipo", señaló.

Albert, que valoró el buen partido el joven Sergio De Larrea y especialmente su primera entrada cuando el encuentro no estaba decidido, dio la enhorabuena a L'Horta Godella, el equipo vinculado el club, que remontó ante el Ponferrada este sábado para clasificarse para los cuartos de final en el ascenso a la LEB Oro.

"Son partidos para los chicos de un valor formativo tremendo. La manera de saber volver nos hizo disfrutar a todos. Me hace especialmente feliz ver cómo estaban las gradas el pabellón y ver la conexión del baloncesto valenciano. Si encima ganan y tienen la posibilidad de jugar otra ronda de 'playoff', mejor todavía", concluyó.

Xavi Albert sigue invicto / Eduardo Ripoll

Vidorreta, frustrado por el resultado

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, admitió que el Valencia Basket fue superior y aseguró que habrían necesitado haber exprimido más a Marcelinho Huertas pero que con la Final a Cuatro de la BCL el viernes no lo quiso hacer.

"Poca valoración podemos hacer. Hemos estado mal todo el partido y no hemos competido como queríamos y como solemos hacerlo", señaló el técnico, que quiso recordar la buena racha que acumulan en este 2024. "Es dura pero relativa, es un partido para cortar y pegar y a partir del martes ya nos ponemos en 'modo on' para la semifinal de la Basketball Champions League", apuntó.

"Bruno Fitipaldo no ha tenido su día y Marce ha jugado 22 minutos y ha hecho -2 en el la estadística del '+-' y no era el día para jugar 35. Si los tiene que jugar, que los juegue el viernes que tenemos una Final Four. Lo hubiéramos necesitado mucho más en el campo. Con un mes de tanta exigencia y un reto tan exigente el viernes puede haber cierta relajación mental. Algún día nos tenía que tocar", apuntó Vidorreta, que negó falta de actitud. "No les puedo reprochar nada a ninguno", sentenció.

El técnico vaso lamentó los problemas de rebote que tuvieron ante los exteriores del Valencia. "No hemos sido el equipo sólido que venimos siendo esta segunda vuelta, cuando nos falta cualquier rival nos puede ganar y más un rival de la calidad del Valencia", señaló.

El que fuera técnico del Valencia agradeció la ovación con la que le recibió la Fonteta. "Este año lo he visto claro, el año pasado no sabía si era la prolongación de la de Dornekamp. Casi lo único bueno del partido ha sido ese cariño que me llevo", afirmó.

El técnico vasco dijo que sería "osado" darle consejos a Xavi Albert, que se ha estrenado hace unos días en el banquillo del Valencia, tras haber perdido de 25. "Le ha cambiado la cara al equipo y ahora tiene una oportunidad", señaló.