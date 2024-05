Horario y dónde ver el importante partido de Valencia Basket

El Valencia Basket afronta el segundo partido de su eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa ante UCAM Murcia con la necesidad de sumar el triunfo para extender la serie, devolverla a la Fonteta y que no se acabe su temporada tras caer en el primer partido del cruce por 86-96. La importante cita para el cuadro valenciano es este miércoles 22 de mayo a las 20:30 horas en el Palacio de los Deportes. Un partido que podrá verse en directo en Movistar+ Deportes.

El equipo taronja tratará de mejorar su eficacia ofensiva y su ejercicio defensivo para alargar una dinámica que dice que en las dos últimas ocasiones en las que comenzó una eliminatoria de cuartos al mejor de tres con un 0-1 fue capaz de ganar el segundo partido. No será una tarea sencilla en la cancha de un equipo que ha ganado 22 de sus 24 partidos como local esta temporada y que además lo ha hecho con solvencia con una diferencia media de 15,2 puntos en sus triunfos. Un dato para el optimismo es que Valencia Basket es uno de los dos equipos que ha conseguido esta temporada llevarse la victoria del Palacio de los Deportes de Murcia, cuando se impuso tras prórroga por 77-85. El otro, que ha ganado en seis de sus últimas ocho visitas a este recinto. Aunque es la primera vez que jugará allí un partido de Playoff. Con Chris Jones, Brandon Davies y Semi Ojeleye entre algodones, las únicas bajas confirmadas son las de los lesionados de larga duración Boubacar Touré y Kevin Pangos.

El UCAM Murcia afronta por primera vez un partido como local con la oportunidad de meterse en las semifinales de la Liga Endesa tras ganar el primer punto de la eliminatoria. El cuadro universitario contará con el empujón moral de su triunfo del sábado y el apoyo de su afición para tratar de hacerse fuerte en un Palacio de los Deportes en el que este año han caído los otros tres equipos de Euroliga o todos sus rivales de la Basketball Champions League que han pasado esta temporada por Murcia. Con Rodions Kurucs participando en el primer partido de la serie, el equipo de Sito Alonso mantiene las ausencias de los pívots Simon Birgander y Marko Todorovic, brillantemente suplidos el pasado sábado por Moussa Diagne y el joven Fabián Flores.

Más de 120 aficionados taronja estarán en las gradas

Nuestro equipo no estará solo en este segundo partido de cuartos de final. Para ayudar en la búsqueda de un triunfo que permitiría seguir vivo al cuadro taronja en esta campaña, algo más de 120 aficionados del Valencia Basket entre los que se han apuntado al autobús promovido por el Club y los que viajarán usando sus propios medios teñirán de naranja una porción del Palacio de los Deportes de Murcia en el que se espera una buena entrada para esta oportunidad histórica del equipo local.