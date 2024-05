Pedro Martínez: "Siento la responsabilidad de estar a la altura"

Entre aplausos entró Pedro Martínez a la pista central de L'Alqueria del Basket, en la que fue presentado como nuevo entrenador del Valencia Basket para las dos próximas temporadas. El recuerdo de su exitoso pasado en el club no se olvida y el propio técnico lo tiene muy presente, aunque espera mira hacia adelante para crear un nuevo proyecto con el que la gente disfrute del baloncesto y se sienta identificada con el equipo.

Valoración de su fichaje

Quiero dar las gracias al club por esta fantástica y supermotivante oportunidad. A ver cómo va todo, me gustaría vender cosas, pero no sé si vana suceder o no. Pero espero que hagamos un buen trabajo de equipo, intentar ayudar a que las cosas vayan bien, siento un poco de responsabilidad, con Juan Roig, con Enric, con Luis, los valedores de que esté aquí, siento la responsabilidad de estar a la altura y espero que estén contentos, espero estar a la altura, necesito mucha ayuda, del staff, de los jugadores, de la afición, de hacer un juego dinámico, que la gente se sienta representada con los valores de esfuerzo y que tengamos un poquito de suerte con las lesiones, con los rivales, para ser dodo lo competitivos que tenemos como objetivo. No es un equipo que se conforme con poco y hay que estar preparado para dar ese paso adelante y estar a la altura de las circunstancias para lograr lo que el club espera de nosotros.

Pasado en València

No soy muy partidario de hablar del pasado, lo importante es el presente, pero no digo ningún secreto, pero cuando me comunicaron que no iba a continuar, el director general Paco Raga me dijo que el futuro no lo sabía nadie y quién sabe si algún día podría volver. En la vida se toman decisiones, se hizo lo que habíamos quedado que íbamos a hacer. Seguimos adelante y se han dado las circunstancias adecuadas para volver a estar juntos, estoy feliz, ilusionado, es el reto más importante de mi carrera porque es el siguiente, sin desprecio a los de antes, con humildad y me ha abrumado un poco la repercusión que ha tenido el fichaje, no estoy acostumbrado a eso ni estoy muy agusto. Ni soy decisivo, ni meto canastas, ni meto rebotes, quiero ayudarles para que lo hagan lo mejor posible y ayudar al club desde mi posición. No soy el profesional más importante del club, hay otras personas, otros cargos y jugadores más importantes.

Daniel Tortajada

Estilo de juego

Una cosa es lo que me gustaría y otra es lo que te dejan hacer los rivales y las características de los jugadores. Hay que adaptarse a lo que hay, espero un grupo de jugadores profesionales con buena mentalidad, que quieran jugar en equipo, que quieran esforzarse para ayudar, siempre hay buenos equipos y jugadores. Espero que tengan la mentalidad adecuada para hacer lo que el equipo necesita. Hay ya jugadores buenos y hay que buscar otros, pero convencido de que tenemos un buen equipo y hay que hacer un buen trabajo para que es equipo se convierta en algo más. No solo es fichar jugadores, sino que den su mejor versión, es fácil decirlo pero hay que conseguirlo. Es muy difícil ganar y tener éxito, pero formamos parte de un espectáculo y hay que jugar para que los aficionados se lo pasen bien, si no ganamos pero hacemos un juego dinámico, de entrega y de lucha, estarán contentos. Si falla eso, solo queda el resultado, hay rivales que nos pueden ganar y esperemos conseguir un grupo que en eso no falle.

Pedro Martínez, abrazado a Vicente Solà antes de su presentación / Dani Tortajada

Planificación de la plantilla

Es una pregunta más para el director técnico. Hay jugadores con contrato y la vinculación va a seguir, estoy informado de las situaciones, a algunos los podremos fichar, otros será imposible, pero tendremos un grupo bueno, de buenos jugadores, el objetivo es que sean los que sean, seamos capaces de sacar el máximo rendimiento. La construcción de la plantilla es trabajo del director técnico.

Trabajo de predecesores

Soy un entrenador bastante corporativista, todo mi respeto a Mumbrú y también a Xavi, ha hecho un trabajo honesto y ha habido momentos dde grandísimas actuaciones corales y de muy buen baloncesto, en las últimas jornadas vi un cambio hacia un tipo de juego en el que me he sentido un poco más representado, más dinámico, no renunciar a determinado tipo de tiros, han hecho un buen trabajo, aunque no se ha visto recompensando.

Exigencia a los jugadores

Hay que poner en crédito a los jugadores, los entrenadores proponemos pero los jugadores tienen que creer, trabajar y esforzarse, pongo muchísimo crédito a los jugadores. No les puedo pedir cosas que no sean naturales porque sería obligarles a hacer cosas que no dan rendimiento. Hemos de consensuar la forma de jugar, para eso están las pretemporadas, para conocernos y ver cómo ser más eficientes

Resultados

Hay que poner en valor las dificultades del equipo esta ultima temporada. He seguido el juego y las vicisitudes, ha habido lesiones, hay ejemplos de compatibilizar estas competiciones y pagar un peaje. No tengo la sensación de venir a un club que venga de un desastre absoluto, los resultados podían haber sido mejores, pero el resto de equipos también juegan.

Grandes expectativas

No tengo miedo, es lo que espero que pase, que la gente que venga a La Fonteta, vea que los valores sean de máximo esfuerzo y compromiso, soy optimista y haremos un equipo competitivo, pero no deberíamos de fallar. En nuestro día a día tenemos que estar bien, mejorando. A veces los resultados lo entierran todo, pero hay que ser capaces de hacer cosas que nos pueden hacer mejores individual y colectivamente en tres o cuatro meses. Hay que tener un equilibrio, hay que ser ambiciosos y optimistas, pero no es fácil.

Las expectativas del club son motivantes, no me dan miedo y estoy dispuesto a ayudar para que se puedan conseguir, no soy el único responsable de los éxitos ni de los fracasos, somos todos. No es tanto conseguir objetivos, sino estar en los máximos y eso se ve en el día a día

Euroliga o Eurocup por definir

Condiciona y no es una situación fácil ni lógica pero es lo que hay, lo seguro es jugar la ACB y ojalá la ACB, vamos a centrarnos y hacer laad cosas bien por lo que es seguro, la Liga es difícil y muy motivante.

Afición

Ha sido emocionante como cada vez que he vuelto como rival a La Fonteta, alguno me dijo, estoy muy contento de que vuelvas pero te silbaremos, intentaré no defraudar a ninguno.

Clave en fichajes

Tenemos un buen equipo, lo de los fichajes es acertar que los jugadores encajen a nivel de grupo y que haya buena química. Los jugadores han de dar su mejor versión. Tendremos un buen equipo, estamos hablando mucho y habrá un buen grupo, pero pediría un poco de tranquilidad. Tengamos los que tengamos, calma y la valoración, cuando toque. Las cosas no se consiguen ni rápido ni fácil.

Regreso a La Fonteta como rival

Con el Baskonia ganamos pero en el resto de ocasiones perdí en La Fonteta. Regalar nunca regalan nada, el partido del Baskonia, del Tenerife, del Madrid fueron fantásticos, de acierto, de esfuerzo, de comunión con la grada, también con Ponsarnau o Vidorreta, se ha hecho buen baloncesto, con grandes jugadores y entrenadores. Esto no es un solar.

Presión por la Liga de 2017

Lo que pasó hace siete años pasó hace siete años, parece que yo gané la Liga, pero pasaba por aquí por un equipo que tuvo éxito, en el cual formaba parte, pero es que era un equipo increíble, con jugadores increíbles y un staff increíble. Yo sólo no gané la Liga pero vamos a poner en valor lo que pasó y estoy orgulloso de formar parte de aquel equipo, que superó grandes adversidades y momentos muy difíciles porque permiso dos finales y el grupo no se descompuso. Con Xavi Albert, todos mis respetos, lo ha hecho con mucha dignidad, hablamos antes, esta tarde tenemos reunión, por la noche cenaremos y tendremos contactos telefónicos para seguir trabajando en equipo, que es la única forma de tener éxito en la Liga.

Enric Carbonell

Por otra parte, el director general del club, Enric Carbonell, destacó que "agradezco a Xavi Albert haber estado a disposición del equipo y aceptar un reto tan complicado. Pedro necesita poca presentación, conoce la casa, nos dará identidad, exigencia, esfuerzo y ambición por ser competitivos, será una pieza clave, muy importante, nos ayudará a crecer como club y seguro que nos hará mejor. Cerraremos una etapa en La Fonteta y empezaremos una etapa de futuro en el Roig Arena. Ha traído mucha alegría, y no sólo por lo que ha conseguido, sino por la ilusión por lo que ha de pasar a partir de ahora.

El acto, patrocinado por Vitaldon Sport, sirvió también para anunciar la renovación del acuerdo de patrocinio y colaboración por dos temporadas más, las mismas por las que firma Pedro Martínez.