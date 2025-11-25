Badio impulsa a un Valencia BC crecido tras el descanso

El Valencia Basket suma y sigue. Los de Pedro Martínez son una de las sensaciones de la Euroliga y una vez más se hicieron fuertes en el Roig Arena para acabar sumando una meritoria victoria ante el Bayern Munich por 90-64. Y eso que la igualdad fue máxima hasta el descanso, antes de que la defensa taronja anulara a los germanos, mientras en ataque llegaba un juego más coral que en la primera parte, en la que Brancou Badio mantuvo al equipo con sus puntos y energía hasta ser despedido al final al grito de MVP, MVP.

Con los descartes de Yankuba Sima, Isaac Nogués y López-Arostegui, Pedro Martínez salió de inicio con Jean Montero, Omari Moore, un recuperado Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers, quien abrió el marcador con un 2+1 tras más de minuto y medio de imprecisiones en ambos equipos.

El estadounidense sumaría también el primer triple del partido tras un mate de Pradilla, pero el Bayern tuvo respuesta a su acierto en las manos del extaronja Vladimir Lucic, que volvía a València junto a Stefan Jovic entre aplausos de la afición local. El serbio sumaba los siete primeros puntos del Bayern, pero tras un intercambio de canastas y alternativas en el marcador, fue Badio quien se echó el equipo a la espalda para empujar a los taronja hasta un 19-13, sumando de tres en tres con dos triples y un 2+1 antes de un mate a una mano tras robo que puso en pie al Roig Arena.

Brancou Badio, clave en el primer cuarto y con su energía todo el partido. / M. A. Polo / VBC

La ventaja taronja, sin embargo, se esfumó en un visto y no visto antes del final del primer cuarto, al que se llegó con un 19-21 tras un parcial de 0-7 por medio de Jovic, Da Silba y un Obst que sumaba sus primeros puntos desde el 6,75.

Solo tres jugadores taronja habían anotado en los primeros diez minutos, por seis de los alemanes, aunque el acierto de Badio y Reuvers permitía que la diferencia fuera mínima antes del inicio del segundo período, pese al 7 de 22 en tiros de campo de los locales.

Puntos más repartidos

Pedro Martínez repetía el quinteto inicial en la vuelta a la pista, pero cuatro puntos consecutivos de Wenyen Gabriel bajo el aro ponían un inquietante 19-25 tras el primer minuto de la reanudación.

Los taronja no lograban imponer su ritmo pero los puntos iban repartiéndose más por medio de Moore, Key y Costello, antes de que Montero y Taylor se estrenaran al final del segundo cuarto desde el 6,75 para dar la vuelta al marcador y llegar al descanso con un 41-37.

Estelar Montero tras el descanso

Tras una primera parte en la que se hicieron de rogar sus primeros puntos, Jean Montero sacó su mejor versión tras el paso por vestuarios, con nueve puntos en poco más de tres minutos que llevaron a TJ Parker a parar el partido, con un claro 53-39 favorable a los locales.

La defensa taronja se le atragantaba a los germanos y Darius, siempre atento, agrandaba la diferencia instantes después bajo el aro. El partido se rompía definitivamente en los siguientes minutos con un festival anotador de los locales, con Taylor, Puerto, Moore, Montero, Reuvers y un Badio que volvió a poner en pie a la afición con un espectacular tapón sobre Jovic. Con un 68-49 se llegaba al último cuarto.

Nate Reuvers, de nuevo con una gran actuación en el Roig Arena. / M. A. Polo / VBC

Lesión de Key

Con la victoria en el bolsillo, solo había que mantener la misma intensidad para hacer imposible la remontada visitante y los taronja no se dejaron llevar pese a la gran ventaja que tenían ya. Eso sí, la lesión de Braxton Key a nueve minutos del final sentó como un jarro de agua fría en un Roig Arena que se silenció durante unos segundos ante la preocupación por la lesión del estadonidense, que tuvo que ser retirado sin poder apoyar el pie.

En la reanudación, llegó un intercambio de canastas que en ningún momento hizo peligrar la victoria, con Taylor, Badio y Costello sumando de tres en un festival anotador que llevó al Valencia Basket hasta el 90-64. Una victoria que vale su peso en oro antes de unos días en los que los taronja podrán aprovechar el parón para descansar primero y trabajar después, sin la presión de los partidos.