La previa del partido ha llegado con la ausencia de Racic en el once y también en la lista de suplentes del Valencia CF convocados para medirse al Atromitos en el segundo amistoso de la temporada. Esa baja del serbio ha hecho saltar las alarmas, sobre todo teniendo en cuenta que este mismo miércoles también se conocía la 'lesión' de Cillessen que le ha impedido estar ante los griegos. A pesar de eso, el centrocampista no ha jugado por una simple gestión de esfuerzos. La exigencia está siendo altísima en la pretemporada y fruto de las tandas de entrenamiento largas y del esfuerzo que están poniendo sobre el césped es normal que surjan este tipo de contratiempos pero no es grave ni mucho menos.

Racic, que estaba presente en la Ciudad Deportiva de Paterna, no tiene nada grave y simplemente tiene una sobrecarga debido a ese esfuerzo. Cabe recordar que sí participó en el primer amistoso y es una de las piezas clave para José Bordalás, quien confía mucho en su figura. Durante sus vacaciones ya demostró estar entrenando para llegar al máximo nivel a esta pretemporada y ahora, a pesar de este 'break' ante el Atromitos, sigue con ese ritmo y compromiso. En cualquier caso, el serbio tiene todo bajo control y no parece ser grave el problema físico, algo que deja al cuerpo técnico tranquilo ya que precisamente en ese centro del campo hacen falta refuerzos y sería una muy mala noticia perder a un jugador de ese nivel.