El central del futuro empieza a conjugarse en presente. Rubén Iranzo debutó con el primer equipo el pasado miércoles contra el Atromitos de Atenas en el Estadio Antonio Puchades y lo hizo dejando una muy buena carta de presentación. Templado con la pelota, tácticamente bien colocado y yendo a los duelos físicos sin arrugarse. Fueron las credenciales del defensor de Picanya, que sigue dando pasos hacia su sueño de ser el marcador central del Valencia CF.

«Cada día vengo a entrenar con la misma ilusión del primer día y sabiendo que es un orgullo pertenecer a este club. No pienso en el futuro, siempre pienso en el presente. Solo queda seguir trabajando y ojalá algún día pueda cumplir el sueño que tengo desde pequeñito», eran las palabras de ‘Rubo’ hace algo más de un mes en los medios oficiales del club. Lo que parecía muy lejano se dio en el segundo amistoso de pretemporada a las órdenes de José Bordalás. El alicantino no se llevó a Iranzo al stage de Oliva, pero no dudó en alinearlo en la segunda parte del envite contra Atromitos formando pareja con el líder de la zaga valencianista, Gabriel Paulista.

Su actuación fue muy completa. Es cierto que la entidad del rival no era muy elevada, pero también que en la segunda mitad hubo un tramo de correcalles en el que el joven central tuvo que arriesgar a la hora de anticipar y salió victorioso en todos los lances. Por pericia y posicionamiento. Con balón no le entraron los nervios del estreno, siempre con la cabeza erguida para otear el horizonte y seleccionar la mejor opción de pase. Dotes de defensa central moderno.

El futbolista de la generación de 2003 ha sido el líder de su equipo en todas las categorías inferiores dentro de la Academia del Valencia CF. Es un chico con la cabeza muy bien amueblada -fue al selectivo con una media de sobresaliente en Bachiller- y con las ideas muy claras. Renovó con el club este mismo verano y apuesta por seguir creciendo dentro de la entidad para alcanzar su meta de jugar en Mestalla.

Salto al Mestalla

Más allá del premio de la pretemporada, el futbolista tiene por delante el reto de ser una pieza importante en el Valencia Mestalla de cara a la próxima temporada. Miguel Ángel Angulo lo tuvo en el Juvenil ‘A’ el pasado curso y sabe de sus atributos. Este año el filial está obligado a buscar el ascenso a Segunda RFEF y en esa tesitura de exigencia es en la que ‘Rubo’ debe demostrar que está listo para ir a por más

Joseda Menargues luce su polivalencia

José David Menargues fue otra de las grandes sorpresas del partido. El lateral murciano no desentonó jugando en la izquierda -perfil opuesto al suyo- y tampoco como pivote ante la plaga de lesiones. Viene de ser el dueño del carril derecho del filial, siendo de los mejores del equipo a pesar de la mala temporada del conjunto. Agresivo, intenso y con recorrido. También puede jugar como central. Un seguro.