Kang In Lee ya está en València. El internacional surcoreano aterrizó este lunes en el Aeropuerto de Manises y este martes regresará a la ciudad deportiva de Paterna con su futuro en el aire a falta de dos semanas para que concluya el mercado de fichajes. El jugador, que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio con su país, ha llegado a la ciudad después de cumplir el protocolo Covid de Corea del Sur y hoy tiene previsto comenzar a trabajar con las pertinentes pruebas médicas/físicas y la primera sesión de entrenamiento en el campo. Será el primer cara a cara con el técnico José Bordalás. El surcoreano no entra en los planes del Valencia, pero el cuerpo técnico está obligado a recibirlo como uno más ante el riesgo real de que el futbolista finalmente no salga en el mercado como ha pasado (hasta la fecha) con Gonçalo Guedes y Mouctar Diakhaby.

Los planes

La hoja de ruta del Valencia no han cambiado respecto al futuro de Kang In. La idea es buscarle una salida para liberar la plaza de extracomunitario que, de momento, prohibe el fichaje de, por ejemplo, Marcos André o Mauro Arrambarri. El club ha intentado que el jugador formara parte de algunas de las operaciones que ha intentado a lo largo de este verano, pero ninguna de ellas ha llegado a buen puerto. El Valencia necesita dar salida al jugador por cuestiones deportivas y de pasaporte, pero la realidad es que ahora mismo está complicada. El margen de maniobra cada vez es menor. El club, de momento, no contempla en ningún momento darle la carta de libertad al jugador. Recordemos, que Kang In tiene un año de contrato con el Valencia (hasta junio de 2022) y que ya comunicó al club su intención de no renovar. El jugador no se ha sentido importante en el equipo en los últimos años y ha tomado la decisión de poner rumbo a otros clubes en busca de nuevas oportunidades. El deseo del jugador es continuar en algún equipo de LaLiga española, pero el tiempo corre rápido y las puertas se van cerrando.

Su indirecta De momento, el jugador se incorporará a la dinámica de trabajo de Bordalás este martes. El técnico se refirió al surcoreano en sus primeras entrevistas a su llegada al Valencia con unas palabras que en su día y ahora siguen sonando a indirecta: «Mi intención es contar con él, que mejore y se adapte», aseguró.

No es opción

Kang In llegará con ritmo de competición (acaba de jugar los JJOO) y en circunstancias normales sería una opción más para Bordalás de cara al partido del sábado contra el Granada en Los Cármenes. Sin embargo, el jugador no entra en los planes y será difícil que participe en la esta segunda jornada de LaLiga. El técnico está más pendiente de otros jugadores que están lesionados/tocados y no entraron en la primera lista de convocados contra el Getafe en Mestalla. Es el caso de los Jasper Cillessen, Jaume Domènech, Toni Lato, Yunus Musah, Álex Blanco y Cristiano Piccini. No podrá jugar por sanción Hugo Guillamón.