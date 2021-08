La realidad de Guedes con el Valencia CF ha dado un giro de 180 grados desde que su padre dijera hace unos meses, antes de la Eurocopa, que su hijo estaba de más en Mestalla. El portugués en ese momento estaba con más de pie y medio fuera del club, Bordalás sabía que no iba a poder contar con él prácticamente seguro en la 2021/22 y era una de las piezas clave en la operación salida para cuadrar algo de las cuentas. El acuerdo alcanzado hace una semana por parte de LaLiga con CVC ha cambiado sin embargo el escenario y aunque el luso no está descartado como venta, su continuidad no está descartada ni mucho menos. Por muchos motivos.

El Valencia tiene los dos escenarios que tiene cualquier futbolista y que resulta algo evidente afirmar. Puede salir o continuar. Pero más allá de lo obvio, los motivos son muy claros y juegan a favor de la entidad y hablan bien del futbolista. A su llegada de la Eurocopa pocos imaginaban el Guedes que han encontrado. Por implicación, por creer en el proyecto y por capacidad para convencer a Bordalás, quien lo considera un jugador capaz de cubrir dos posiciones. Y eso en una plantilla tan floja de rotación es un punto muy a favor. Se considera en ese sentido que se refuerza más el equipo contando con él que haciendo una venta a la baja que, con todavía un coste amortización de alrededor de los 20 millones de euros. Más aún sabiendo que el jugador no se revalorizó en la Eurocopa.

En vistas a un año, en un mercado seguramente posCovid, el Valencia tendría una posición de mayor fuerza con otros equipos, como por ejemplo el Wolverhampton, que en estos momentos es el único que estaría preparado para atacar. Pero no es todo tan sencillo. La realidad es que el cuadro de Molineux Stadium puede vender a Adama Traoré al Tottenham y ahí es donde entra en escena Guedes. Pero la salida del portugués no sería un cambio pieza por pieza. Es decir, si el luso se marcha no será para que llegue Rafa Mir y el Valencia se quede sin dinero para una segunda operación por otro jugador con otro equipo. El delantero es la llave para completar la plantilla si se marcha y si no es así se quedaría. Y cabe recordar que, al cierre de esta edición, el cuadro inglés todavía no había hecho ninguna oferta por el luso, que tiene la mente puesta en jugar contra el Granada.

El mejor ejemplo de que el Valencia no va a regalar a Guedes es que el Villarreal y el Sevilla ya han recibido un ‘no’ por respuesta. El primero de ellos llegó con 20 millones con variables y el hispalense con una cantidad cercana a esa cifra pero no con ‘cash’. Su intención era llegar a esos 20 con dinero más el valor de otro futbolista. El conjunto de Mestalla no accedió porque queda por amortizar todavía parte del fichaje del futbolista y venderlo para no ganar nada en términos contables no soluciona nada. Y mucho menos desbloquea el control del ‘Fair Play’ Financiero. En cualquier caso, una ‘ofertón’ irrechazable sí abriría la puerta al portugués, contando siempre con esa posibilidad de atacar a varios futbolistas con su única salida.

Ahora, el Valencia y el resto de clubes se preparan para 15 días finales de mercado que deben arreglar los vacíos en las plantillas. En el caso del conjunto de Mestalla todavía son muchos los problemas dentro de un colectivo potenciado por la llegada de José Bordalás pero que, como ya demostró la temporada pasada, no es garantía de regularidad y éxito. La única llegada de Alderete no es suficiente, hace falta un esfuerzo extra y mínimo deben llegar entre dos o tres futbolistas. Además de vaciar el vestuario de jugadores que no cuentan para el entrenador alicantino.