David Espinar, Director de Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, ha hablado en Radio Marca sobre la falta de liquidez del club y los problemas para pagar a los jugadores. Además, Espinar ha dejado claro que va a haber salidas este mercado de fichajes y habló sobre el futuro de Marcos André.

"La necesidad de salida de jugadores viene porque tenemos muchos. No vamos a malvender a ningún futbolista, porque tenemos que hacer un equipo competitivo y tienen contrato. Es una cuestión deportiva, no económica", contestó Espinar cuando le preguntaron por Marcos André. El futbolista es el favorito para llegar a Mestalla, pero el Valladolid no acepta las propuestas del club valencianista.

Por eso, mientras se sigue negociando para ver si se llega a un acuerdo, el Valencia sigue buscando en el mercado otros futbolistas ante la posibilidad de Marcos André no llegue a la capital del Turia. Delanteros como William José y Calleri también interesan al club valencianista. De hecho, ante las negativas del Valladolid, ya se ha hecho una primera oferta por el jugador de la Real Sociedad, aunque esta ha sido rechazada.

"Priva el aspecto deportivo, hay una aspiración deportiva y el Club va a contar con los que considere necesarios para ello. Hay que hacer balance. Todos los jugadores tienen una profesionalidad excelente. Todos sabemos que hay jugadores entrenando que no van a poder jugar en el Real Valladolid", comentó sobre el futuro de sus futbolistas. Y pese a la delicada situación del Valladolid no dan ni una facilidad al Valencia para la venta de Marcos André a sabiendas de que el dinero que ofrecen los valencianos les vendría de lujo.