El técnico del Real Valladolid, Pacheta, se ha quejado del "sinvivir" que está sufriendo esta semana con Marcos André. El entrenador ha explicado que al jugador "no le dejan estar tranquilo" y ha informado sobre el golpe que ha recibido el delantero y que le ha obligado a retirarse del entrenamiento antes de que finalizara.

"Ha recibido un golpe en el entrenamiento, pero en principio será de la partida; eso esperamos. Todas las noticias alrededor de él son una situación complicada para todos que se evitaría cerrando antes el mercado. Me preocupan todos esos rumores más que el golpe, porque no le dejan estar tranquilo, ni al jugador ni a nadie. Mi trabajo es que todos se focalicen en el partido y creo que lo estamos consiguiendo, aunque hay situaciones personales que tienen que manejar. Hay un bloque muy importante cuya situación está clara, pero todo esto genera no saber quiénes vamos a ser; es un sinvivir. De saberlo, hablaríamos mucho más del Zaragoza"

El fichaje de Marcos André está más caliente que nunca. El Valladolid ha rechazado la última oferta del Valencia de 8 millones de euros, el Valencia se ha plantado en la negociación, no está dispuesto a subir más la oferta, pero no descarta al jugador. La negociación no está rota. El club espera que Ronaldo reconsidere su decisión o el jugador fuerce su salida.