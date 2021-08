En los últimos días, dos encuestas propuestas en Superdeporte han testado la opinión de los valencianistas sobre la salida de Kang In. Por un lado y antes de decidirse su salida, cuando el surcoreano apuraba el fin del mercado, se planteó una cuestión muy directa: ¿Qué harías con el futuro de Kang In si la situación no se desbloquea? El 82% de los usuarios optaron por mandarle a la grada toda la temporada aunque el club no pudiera fichar extracomunitarios, mientras que el 18% prefirieron darle la carta de libertad y facilitar que se marchara gratis, como finalmente ha sucedido.

A posterior y ya con el acuerdo firmado con el Mallorca, planteamos otra encuesta: ¿Qué te parece la salida de Kang In? Un 23% la catalogaron como "bien", mostrándose conformes; un 37% "mal"; mientras que un mayoritario 40% aseguraron sentirse "indiferentes".