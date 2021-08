El alcalde de València, Joan Ribó ha vuelto a hablar sobre la ATE del estadio del Valencia CF. Ribó ha asegurado que “no tiene las garantías” de que vayan a finalizar las obras, pero “está convencido” de que el club trabajará en esa dirección.

En una entrevista en Radio Valencia Cadena SER el alcalde también ha recordado que con la financiación de CVC para los clubes de LaLiga “no hay excusa” para poner las obras en marcha:

“Yo siempre he dicho cuando hemos hablado de la ATE que el elemento fundamental es acabar el estadio. La imagen del estadio a medio hacer es una imagen degradante para la ciudad y también para el club. El estadio hay que acabarlo es imprescindible. Y me dices ¿estás seguro de que lo van a hacer? En este momento no tengo las garantías, pero estoy convencido que el Valencia CF tomará las medidas ahora que tiene los recursos para trabajar en esa dirección. Y ahora con más fuerza porque efectivamente si han llegado 120 millones y 80 y pico son operativos para obras de este tipo no hay excusa para no hacerlo”.