Carlos Soler es el hombre de moda en el Valencia CF y en la selección, donde debutó frente a Suecia con un tempranero gol. El centrocampista, uno de los capitanes del equipo, atendió a SUPER en una entrevista en la que habló del nuevo Valencia del proyecto que encabeza Bordalás:

¿Sientes que se vuelve a respetar al Valencia?

Es cierto que venimos de dos años, que no sé si se le había perdido el respeto al Valencia, pero donde sobre todo fuera de casa los rivales sabían que podían sacar puntos contra nosotros y eso no debe ser así. Tiene que ser que cada vez que vayamos a un campo les cueste mucho conseguir puntos y eso tiene que ser nuestra misión. Tenemos que ir fuera a los campos rivales a ganar y en casa seguir bien. Tenemos que conseguir esa regularidad y que no haya esa diferencia de los últimos años.

¿El Valencia ha vuelto?

Es pronto, son tres partidos y la película cambia muy rápido, el fútbol es así. Ganas dos partidos y parece que seas el mejor, pierdes dos y eres el peor, hay que mirar todo un poquito con más perspectiva. El fútbol son resultados y si no ganas te dura un día el que hablen bien de ti, al segundo día ya están criticando. Nosotros estamos curados en salud, sabemos lo que hay, sabemos lo que tenemos en València también y tenemos que enganchar a la afición. Tenemos que hacer que se enganchen con nosotros. Estamos en ello. Es pronto para hablar de cosas, pero tenemos que seguir este camino. Tenemos mucho margen de mejora, tenemos un grupo de jugadores bastantes buenos, se han quedado jugadores importantes y podemos hacer un buen año siempre pensando en el partido siguiente.

Contra el Alavés hubo una química con la afición que hacía tiempo que no se veía en Mestalla.

Sí, es que ha sido nuestro mejor partido de los tres. El primero fue ponerse por delante y aguantar, en Granada fuimos un poco más irregulares, tenemos que ser más consistentes fuera de casa. Vamos a intentarlo. Al final han sido tres partidos buenos en general y ojalá sigamos en esta línea.

¿Qué ha cambiado Bordalás?

Sabíamos la idea de juego que quería imponer por cómo había jugado en su anterior equipo y nos estamos adaptando muy bien a ese estilo de juego de robar en campo contario, de no dejar salir a los rivales fácil, de tener las líneas juntitas, de no tirarnos atrás, de no meternos en bloque bajo cuando nos sometan e intentar cuanto más lejos esté el balón de nuestra portería mejor.

¿Qué te ha llamado más la atención del míster?

Que es un entrenador que motiva mucho a sus jugadores durante la semana, que siempre está centrado en el partido y muy pendiente de cómo juegan, del sistema... Piensa mucho en el rival y en dónde se le puede hacer daño. Hace muchas charlas, muchos vídeos sobre el rival, nos pide intensidad en campo contrario para apretar la pérdida y también nos dice que en tres cuartos de campo es donde nos la tenemos que jugar con el balón y crear e intentar hacer ocasiones de peligro constantemente.

Tres de tres con el Valencia y uno con la selección. Vas a gol por partido. A este ritmo...

(ríe) A este ritmo cualquier. Acabaría con más de 38 goles, pero hay que ser realistas y obviamente ojalá que haga los máximos goles posibles sabiendo que el fútbol son rachas, ojalá siga la racha, pero hay que saber que esto no va a pasar siempre, pero si estamos en esta racha de goles hay que seguir aprovechándola.

¿Qué nombre le ponemos al remate del gol al Alavés?

Fue un acto natural, no pensé en darle de tacón, pasó alguien por delante cuando remata Guedes, perdí de vista un momento el balón y cuando ya lo veo, lo veo detrás. Fue lo único que pude hacer. No sé cómo llamarlo, pero posiblemente con el del Barça del año pasado sea de mis mejores goles junto a otro con la Sub-21.

El Valencia ha fichado. Hacía mucha falta.

Hay jugadores que no conozco personalmente, pero es gente que viene a sumar, han venido con humildad y buena predisposición de ayudar y siempre que vengan jugadores para ayudar nosotros les vamos a ayudar también.

Por último. La llegada de Foulquier abre la puerta del doble lateral en el carril derecho. ¿Te ves volviendo al centro? ¿O ya casi mejor seguir en la banda?

Al final yo jugaré donde el míster decida. Y de hecho, mira, estas tres jornadas de liga que he jugado en la banda he marcado tres goles ayudando siempre al equipo donde se puede. Yo siempre a las órdenes del míster para ayudar en la posición que sea.