12:37

¿Admitir errores es señalar a los futbolistas?

"Ni mucho menos. No señalo a nadie. Cuando hablamos de errores es porque son obvios y están ahí. No señalo. El primer responsable es el entrenador obviamente y los jugadores lo saben. Ellos son conscientes de que nos han hecho 5 goles en 24 minutos de los casi 190 minutos disputados en los últimos dos partidos. No han sido la mayoría aciertos del rival. Hemos concedido y el rival, por el nivel que tenía, nos ha golpeado duramente. Nunca he señalado a nadie ni lo haré. Yo siempre defenderé a mis futbolistas porque son los jugadores del Valencia CF y porque estoy convencido de que quieren hacerlo lo mejor posible. No hay que obviar que Real Madrid y Sevilla son dos equipazos con jugadores de Champions"