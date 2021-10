La situación económica del Barça ha obligado al club a intentar fichar más barato mirando a los jóvenes. Jugadores que todavía no hayan explotado. Es por esto que el Barça ha reactivado la opción Fabio Blanco, atacante del Eintracht de Frankfurt de tan solo 17 años. El almeriense dejó el Valencia en verano y entonces ya sonó para el club catalán, opción que no se concretó.

El andaluz se comprometió por dos temporadas con el conjunto alemán, con el que empezó deslumbrando en pretemporada. Sin embargo, los cambios en la dirección deportiva tras el titubeante arranque de Liga del equipo no han sido positivos para el español, que aún no se ha estrenado de forma oficial.

EN VERANO YA ESTUVO CERCA

Los azulgranas ya se interesaron por Fabio Blanco cuando supieron que no renovaría con el Valencia, aunque al final el hecho de que los teutones le ofrecieran instalarse en el primer equipo decantó la balanza. De cara a enero, el club catalán medita volver a la carga por un jugador del que tiene muy buenos informes.

El Eintracht se hizo con sus servicios sin pagar traspaso, por lo que no tiene cantidad alguna a amortizar. Además, el extremo firmó por solo dos años, así que el margen de maniobra de los teutones es limitado. Eso no quita que en Frankfurt son conscientes del potencial de un chico que tiene toda la carrera por delante y no van a 'regalar' al jugador

CESIÓN CON OPCIÓN DE COMPRA

Teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa, el Barça buscaría en el mercado de invierno una cesión con opción de compra a final de temporada, cuando al ex del Valencia le restará solo un año de contrato. Dicha fórmula permitiría al club hacerse con los servicios de Fabio Blanco sin tener que rascarse el bolsillo a corto plazo. Después, si así lo creyeran oportuno, los catalanes intentarían convencer al Eintracht con conceptos variables y/o porcentajes de una hipotética futura venta.