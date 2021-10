El Valencia recibirá al Mallorca el sábado a las 14:00 horas en Mestalla en la jornada 10 de LaLiga. El equipo isleño volverá a pisar el estadio valencianista más de dos años después. Y es que la última vez que se enfrentaron fue en la temporada 2019/20. En Mestalla se llevó el partido el Valencia (2-0), mientras que en Son Moix ganaron los baleares (4-1).

Por su parte, el Valencia llega como décimo en la clasificación tras perder contra el FC Barcelona. La buena noticia es que Guedes, que salió lesionado contra los catalanes, podrá estar contra el Mallorca. Por la otra parte, los lesionados Lato, Thierry, Koba y Piccini no podrán estar en el encuentro.

En cuanto al Mallorca, se sitúan en la clasificación como decimoterceros con un punto menos. En su once destaca la vuelta de Kang-In a Mestalla, donde no sabe cómo le recibirán los aficionados. En las lesiones, los mallorquines no podrán contar con Raíllo, Kubo y Sedlar.

Posibles alineaciones:

Valencia CF: Cillessen, Gayà, Alderete, Paulista, Foulquier, Hugo Duro o Cheryshev, Wass, Guillamón, Soler o Yunus, Guedes y Maxi Gómez.

Mallorca: Greif, Oliván, Russo, Valjent, Maffeo, de Galarreta, Dani Rodríguez, Baba, Ndiaye, Kang-In y Ángel.