"El primer tiempo lo tiramos y de ahí el resultado"

ROTACIONES Y CAMBIOS

"No creo en las rotaciones, pongo a los que considero que están mejores. Soler tenía malas sensaciones ayer. Le hicimos una resonancia por la noche y no tenía lesión, pero decidimos que no iniciara por no arriesgar porque tenemos partidos de mucha exigencia. Diakhaby el otro día en Barcelona hizo un gran partido. Racic está trabajando bien pese a tener una perdida imperdonable. Elijo a los once que creo que nos pueden ayudar. Al final uno toma decisiones que luego el resultado te dice si acertaste o no. Quizá no fueron buenas decisiones al irte 0-2 al descanso. No me lamento de la decisión, pero siempre es pensando en el equipo más competitivo"