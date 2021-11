El Valencia CF no acabó nada contento con la actuación arbitral de Soto Grado. El árbitro le regaló al Atlético de Madrid el gol de Vrsaljko (1-3) que ponía el partido muy cuesta arriba en el minuto 60. Soto Grado revisó un posible fuera de juego del croata, pero las líneas demostraron que estaba en posición legal. El error del árbitro y del VAR fue no ver cómo Luis Suárez se ayudó con la mano para acomodarse el balón dentro del área. O entender que eran involuntarias. La infracción que no pasó desapercibida para José Luis Gayà. El capitán, que estaba de cara a la jugada, vio las manos perfectamente desde la línea de gol e inmediatamente se las reclamó al árbitro. De nada sirvieron las protestas del resto de jugadores porque el gol subió al marcador.

Tampoco gustó en el vestuario del Valencia el criterio del árbitro a la hora de mostrar tarjetas amarillas. Hubo que esperar hasta el minuto 72 para que el árbitro amonestara al primer jugador del partido y, como no podía ser de otra forma, la primera amarilla fue para el Valencia. Hugo Guillamón vio la cartulina de forma justa, cumple ciclo y se perderá el próximo partido de LaLiga contra la Real Sociedad, su ciudad natal. El árbitro tan solo castigó al Atlético con dos amarillas y la primera fue a Vrsaljko por protestar en el 89’. El croata debió ser expulsado por un balonazo a Gonçalo Guedes.