La racha positiva del Valencia Femenino en casa ya es historia. Tras tres encuentros seguidos en los que las chicas de Andrea Esteban pudieron hacerse fuertes en casa y se embolsaron dos victorias y un empate, esta mañana han resucitado fantasmas pasados y ha sucumbido en el Antonio Puchades ante el Madrid por un gol a tres. Esta nueva derrota acerca al cuadro valencianista de nuevo al descenso, aunque aún con un colchón de tres puntos.

Comenzó el partido con dos buenos avisos del Valencia aunque sin premio final. El primer tanto del partido no tardó en llegar aunque fue el conjunto madrileño, por mediación de Kerolin, el que puso el cero a uno en el marcador cuando apenas habían transcurrido once minutos del choque. Se quedó visiblemente aturdido el club blanquinegro y tan solo once minutos más tarde abría más la herida el Madrid gracias al gol de Geyse que complicaba mucho las cosas.

No tuvo una primera mitad cómoda el equipo de Andrea Esteban pero al filo del descanso llegaba el premio al esfuerzo con un buen gol de Candela, que voleó con precisión un rechace de la defensa madrileña tras un córner. Aún pudo ser mayor el premio para el Valencia antes de enfilar los vestuarios por primera vez. Sin embargo, Beltrán erró desde los once metros y se desvaneció la oportunidad de empatar el encuentro.

Ya en el segundo tiempo, el devenir del partido cambió radicalmente con la expulsión de la autora del segundo gol visitante. Ahora eran las valencianistas quienes embotellaban y agobiaban al Madrid pero tanto el larguero como la portera visitante privaron de nuevo al Valencia de lograr el empate. Con el cuadro blanquinegro volcado al ataque, Gabi sentenciaba el partido gracias a un contraataque letal que ponía el definitivo uno a tres.

La entrenadora Andrea Esteban se mostró tremendamente crítica tras el encuentro y reconoció que el equipo no había estado "a la altura del partido". Además admitió la necesidad de "reflexionar, asumir todos nuestra responsabilidad y aprender de los errores cometidos para afrontar el partido contra el Villarreal".