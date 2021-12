Desde hace años uno de los grandes estandartes en la salvaguarda del patrimonio histórico es el portal web Ciberche de la entidad de Mestalla, la mayor base de datos de partidos y estadísticas del Valencia CF. En un momento clave en la historia del club también ha sido una de las plataformas que se ha sumado a la convocatoria de la manifestación y Manu Lazcano (gestor de la plataforma) atendió a Superdeporte para explicar su satisfacción con la respuesta del valencianismo.

“Cuando hicimos la convocatoria nuestro objetivo es que fuesen más personas que en la manifestación anterior, y estuvimos por encima del doble. Es un éxito, pero no de los colectivos convocantes sino de todo el valencianismo. Muchos no pudieron ir por diferentes motivos y sé que muchos grupos nos apoyaron desde fuera. Expresamos el sentir mayoritario, que queremos que Meriton se vaya porque no está sabiendo cuidar nuestro Valencia”, explicó Lazcano, dejando claro que la afición ha dicho basta a la gestión actual.

Esto no acaba con el 11D, de hecho es solo el principio: “Hay que seguir presionando. Libertad VCF está haciendo un trabajo muy importante en los juzgados, los aficionados en el estadio y en la calle. Hay que seguir activando al valencianismo, que es lo que más ha costado. Era una afición un poco aletargada entre la pandemia y todo lo que sucedió en 2019, que nos dejó un poco KO. Si no se levanta el valencianismo, nadie va a levantar al Valencia. Se está logrando con el trabajo de todos. El objetivo debe ser ese. Si en la primera manifestación fuimos 8.000 y en la segunda 17.000, que en la tercera seamos 25.000”, manifestó mostrando su deseo por continuar luchando por la dignidad del Valencia y planteando nuevas movilizaciones.

Sobre los otros actores en esta partida, las instituciones públicas y las entidades financieras, explicó que espera que jueguen su papel. De los políticos, expresó que deben “hacer cumplir la ley y velar por el bien de todos los valencianos” y sobre el banco explicó que deben “hacer cumplir los contratos”.